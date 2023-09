"Jesteśmy zgodną drużyną". Prezentacja podlaskiej listy PiS

"Jedynką" na liście jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin i to właśnie on zaprezentował kandydatów. Prezentację kandydatów w okręgu nr 24 zorganizowano w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Na drugim miejscu znalazł się obecny senator Jacek Bogucki. Miejsce 3. na liście do Sejmu zajął Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Czwarta pozycja to Bogumiła Olbryś, była radna i przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży.

– Jesteśmy jedną pięścią. Jesteśmy zgodną drużyną, która chce doprowadzić do tego i doprowadzi do tego, jestem absolutnie przekonany, że ten kierunek, który przyjęła Polska 8 lat temu będzie kontynuowany. Bo jest to kierunek, który jest dobry dla Polski, dobry dla Podlasia, dobry dla województwa podlaskiego, dobry dla Polski wschodniej. Kierunek zapewnienia Polakom bezpiecznej przyszłości, rozwoju, wzrostu poziomu życia, dobrej przyszłości dla Polski i dla Polaków – mówił podczas prezentacji szef MAP Jacek Sasin.

– Program PiS jest najlepszą możliwością dla województwa podlaskiego, ponieważ oznacza on rozwój i bezpieczeństwo. Rozwój, bo ten obszar przez dziesięciolecia nazywany był "Polską B". Ten termin musi być skutecznie usunięty z polskiego słownika i z polskiej rzeczywistości – zaznaczył.

Pełna lista kandydatów PiS w okręgu 24

2. Jacek Bogucki3. Adam Andruszkiewicz4. Bogumiła Olbryś5. Jarosław Zieliński6. Dariusz Piontkowski7. Michał Wiśniewski8. Lucja Niemirowicz9. Kazimierz Gwiazdowski10. Mieczysław Baszko11. Paweł Wnukowski12. Tomasz Piesiecki13. Małgorzata Mitura14. Alicja Klimiuk15. Adam Sekścinski16. Piotr Modzelewski17. Urszula Jabłońska18. Henryk Dębowski19. Jan Perkowski20. Edyta Marchelska21. Wioletta Mroczkowiak22. Rafał Supiński23. Ewelina Piotrowska24. Klaudia Pruszyńska25. Łukasz Siekierko26. Katarzyna Siemieniuk27. Henryk Boguszewski28. Sebastian Łukaszewicz