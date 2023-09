Jakubiak: Jesteśmy żołnierzami Rzeczypospolitej w bitwie o Polskę

DoRzeczy.pl: Zdecydował się pan na start do Sejmu z warszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego?

Marek Jakubiak: Ze względu na to, że kocham Polskę i chcę pracować dla mojej ojczyzny. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony prezentacją listy w Warszawie. Nie znałem wszystkich kandydatów, ponieważ to największa lista w Polsce, jednak patrząc na nazwiska znajdujące się obok mnie, mogę tylko powiedzieć, że jestem dumny będąc w tym gronie. Serce rośnie, jestem niczym wśród rodziny, sami warszawiacy, żadnych spadochroniarzy. Teraz będziemy walczyć, żeby lista zdobyła jak najwięcej głosów. Powiem szczerze, że bardzo bym chciał, żebyśmy pobili rekord. To są wyjątkowe wybory.

Dlaczego?

Jesteśmy żołnierzami Rzeczypospolitej w bitwie o Polskę. Ciąży na nas gigantyczna odpowiedzialność, w szczególności w Warszawie. Mamy nadzieję, że warszawiacy się obudzą i zobaczą, że rządy PO, w tym rządy Rafała Trzaskowskiego, to nic dobrego dla Polski i samorządu.

Śp. Jan Olszewski pytał: czyja będzie Polska?

To były prorocze słowa, które dźwięczą w uszach nas wszystkich. Przebierane lisy w garniturach, które reprezentują interesy naszych zachodnich sąsiadów, to wielkie zagrożenie. Weźmy za przykład Campus Polska. Kto finansuje tę imprezę? Niemiecka fundacja, czyli niemiecki pieniądz włącza się w wyborczą grę w Polsce. Dla mnie jest jasne i klarowne wszystko, gdy Manfred Weber mówi, że niemiecka partia jest jedyną siłą mogącą odsunąć PiS od władzy. Czego jeszcze trzeba, żeby dowieźć, że Niemcy poprzez takich ludzi jak Donald Tusk, chcą mieć wpływ na Polskę? Mona również przytoczyć słowa rzecznika Europejskiej Partii Ludowej, który powiedział, że nie będzie debaty Weber-Morawiecki, bo od debat jest ich przedstawiciel w Polsce, Donald Tusk. Zapytam jeszcze raz, czego jeszcze trzeba?

Czytaj też:

Artur Dziambor jednak startuje do Sejmu. Znalazł się na liścieCzytaj też:

Lista PiS w Rzeszowie. Ziobro: Nie czuję się "zesłańcem"