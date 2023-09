Podsumowanie Campusu. "Bardzo dbaliśmy, żeby nie było agitacji politycznej"

W czwartek odbyła się konferencja podsumowująca Campus Polska Przyszłości 2023. Była to już trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez środowisko związane z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

W ramach przedsięwzięcia odbyło się wiele debat o rozmaitej tematyce. Obecni byli przedstawiciele niektórych partii politycznych, w tym liderzy Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Nie obyło się bez scysji, z których najgłośniejszą była sprawa panelu symetrystów. W jej następstwie część gości zrezygnowało z udziału w imprezie.

Trzaskowski: Campus apartyjny i niezależny

Trzaskowski powiedział podczas konferencji podsumowującej, że w środku kampanii wyborczej udało się zorganizować wydarzenie "apartyjne" i "niezależne". – Bardzo dbaliśmy o to, żeby nie było agitacji politycznej, a jak ktoś próbował to natychmiast była nasza odpowiedź na to – oznajmił włodarz stolicy.

Podsumowanie Trzaskowski zamieścił także w serwisie X, czyli dawnym Twitterze. Polityk w kilku zdaniach wskazał, co w szczególności uważa za mocne strony inicjatywy.

"Trzecia edycja Campus Polska za nami. Przez te 3 lata udowodniliśmy, że w Polsce da się stworzyć miejsce debaty ponad podziałami. Na kolejnych edycjach Campusu gościliśmy liderów wszystkich demokratycznych ugrupowań, przedstawicieli przeróżnych NGO czy redakcji, różnorodnych ekspertów, dyplomatów. Stworzyliśmy miejsce, w którym młodzi ludzie naprawdę mają głos, gdzie są faktycznymi gospodarzami, gdzie mają realną możliwość wywierania wpływu na czołowych polityków. Nie mam wątpliwości, że przed nami kolejne świetne inicjatywy pod szyldem Campusu. Organizowane z najlepszą ekipą i z najlepszą energią. Dzięki za te trzy edycje i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!" – napisał Rafał Trzaskowski.



Tusk: 9 września 100 konkretów

Ostatniego dnia Campusu odbyła się debata z udziałem Trzaskowskiego i Donalda Tuska. W jej trakcie przewodniczący Platformy Obywatelskiej oświadczył, że 9 września przedstawi "100 konkretów na 100 dni rządów". Dwaj liderzy wygłosili przemówienia, a następnie odpowiadali na pytania z sali.

w sobotę 9, września ma się odbyć również konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości.

