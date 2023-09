"Piątka Konfederacji". Bosak: To ostatnie hasło chcemy podkreślić

– Dziś Konfederacja przedstawia swój pakiet pięciu punktów na finał kampanii. Lista numer pięć i nowa "piątka Konfederacji", czyli cztery postulaty już znane i piąty dość oczywisty, ale dodany, który chcemy mocno podkreślać na finale naszej kampanii wyborczej – powiedział w czwartek na konferencji prasowej we Wrocławiu współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Piątka Konfederacji" to: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze nawet o 30 proc., gotówka chroniona konstytucją oraz zero socjalu dla Ukraińców. – To ostatnie hasło chcemy podkreślić. Dlatego, że stosunki Kijowa i Warszawy uległy zmianie. Chyba tak można powiedzieć, że maski po prostu opadły. Tam, gdzie był pozór przyjaźni; tam, gdzie był pozór partnerstwa, tam w tej chwili widzimy, że jest twarda gra. Jest wymiana ciosów, agresywna retoryka. Jest zapowiadanie sankcji, ceł, skarżenie się do Światowej Organizacji Handlu, uderzanie w polskie interesy gospodarcze w Brukseli – wyjaśnił prezes Ruchu Narodowego.

Bosak: Od samego początku ostrzegaliśmy

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zasugerował na forum ONZ, że rządy Polski, Słowacji i Węgier pośrednio wspierają reżim Władimira Putina. Ukraina złożyła przeciwko Polsce pozew do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ rząd w Warszawie przedłużył zakaz importu kilku ukraińskich produktów rolnych.

– Jako Konfederacja od samego początku ostrzegaliśmy przed taką sytuacją. Mówiliśmy, że mamy kolizyjne interesy, że otworzenie polskiego rynku bezwarunkowo na produkty, które są produkowane w zupełnie innym standardzie, bez tych norm, które są wymagane od polskiego rolnika, są głęboko niekorzystne dla polskich gospodarzy. Mówiliśmy o tym, że nie ma infrastruktury przesyłowej na wszystkie produkty z Ukrainy. I mówiliśmy od samego początku, że nie ma podstaw, żeby wszystkich w Polsce z paszportem ukraińskim obdarzyć przywilejami, które mają polscy obywatele – stwierdził na czwartkowej konferencji Krzysztof Bosak.

