Matecki: Nie jesteśmy za wychodzeniem z Unii Europejskiej

W poniedziałek w Nowym Czarnowie w województwie zachodniopomorskim odbyła się wspólna konferencja Zbigniewa Ziobry i Dariusza Mateckiego. Lider Suwerennej Polski udzielił poparcia dla kandydata do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy.

Podczas swojego wystąpienia Ziobro podkreślił, że "polska energetyka jest warunkiem naszego bezpieczeństwa". Tymczasem plany Unii Europejskiej w tym zakresie stwarzają dla Polski niebezpieczeństwo.

– Polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadziła Putina do wniosku, że może bezkarnie napaść na Ukrainę. Bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo ogólne to rzeczy, które ściśle ze sobą się wiążą. Dlatego też jesteśmy w tym symbolicznym miejscu. Elektrownia Dolna Odra jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego i taniego prądu – powiedział Ziobro.

Eurorealizm Suwerennej Polski

Z kolei Dariusz Matecki mówił o sprzeciwie Suwerennej Polski wobec działań mających pozbawić nasz kraj podmiotowości w Unii Europejskiej. Skrytykował polityków opozycja za popieranie przez nich absurdalnych unijnych rozwiązań, takich jak zakaz rejestracji aut spalinowych oraz zgodę na pozbawienie Polski suwerenności.

– My jako Suwerenna Polska sprzeciwiamy się wszelkim unijnym absurdom. Kogo będzie stać na to, aby kupić samochód elektryczny? Tylko najbogatszych. Ludzi takich, jak pan Liberadzki, europoseł z naszego okręgu, który głosował za tym, aby zakazać rejestracji aut spalinowych. On sam jeździ samochodem spalinowym wartym kilkaset tysięcy złotych (...) Dzisiaj widzimy, że największe absurdy mogą zostać w Unii Europejskiej przyjęte – stwierdził Matecki.

– Jesteśmy najbardziej eurorealistyczną partią. Nie jesteśmy za wychodzeniem z Unii Europejskiej (...) Unia powinna powrócić do swoich korzeni. Nie zgadzamy się na to, co w tej chwili jest usilnie promowane: na to, żeby Unia Europejska zabrała nam prawo weta, aby decydowała o każdym aspekcie naszego życia. My się na to nie godzimy. To podstawowa kwestia naszej suwerenności (...) Nie chcemy, aby kolejne kompetencje przechodziły w ręce unijnych biurokratów – dodał polityk Suwerennej Polski.

