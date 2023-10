"Szczególnie w Polsce i na Węgrzech". Niemiecka prasa: W UE rośnie liczba zwolenników Trumpa

"W 2020 r. Donald Trump stracił stanowisko prezydenta USA. Tym samym niektórzy europejscy gracze, populiści i negacjoniści klimatyczni prawdopodobnie stracili swojego najbardziej lojalnego i potężnego sojusznika i obrońcę" – podała w czwartek niemiecka gazeta "Frankfurter Rundschau".

"Wśród europejskich przywódców Trump miał szczególnie dobre relacje w Polsce i na Węgrzech. (…) Premier Węgier Viktor Orban i faktyczny szef polskiego rządu Jarosław Kaczyński już teraz mają problemy w UE, ponieważ nie zgadzają się z Brukselą w kwestii praworządności, migracji i praw osób LGBTQ+" – możemy przeczytać w artykule.

Wybory parlamentarne na Słowacji

Prasa w Niemczech zauważyła, że wybory parlamentarne na Słowacji wygrał zwolennik Donalda Trumpa. Chodzi o Roberta Fico, który obiecywał podczas kampanii wstrzymanie pomocy wojskowej dla walczącej z Rosją Ukrainy, wskazywał na nieskuteczność zachodnich sankcji wobec Federacji Rosyjskiej oraz groził zablokowaniem przystąpienia państwa ukraińskiego do NATO.

W czwartek Słowacja wstrzymała dostawy wojskowe na Ukrainę. Decyzję w tej sprawie podjęła prezydent Zuzana Caputova. Prezydencka kancelaria podała w oświadczeniu, że rząd przejściowy, który działał od czerwca do wyborów parlamentarnych, nie ma uprawnień do przekazywania broni Ukrainie, gdyż sprzeciwia się temu partia negocjująca utworzenie nowego rządu. Fico potwierdził, że będzie ubiegał się o fotel premiera, a jego preferowany układ koalicyjny to współpraca z partią Hlas (Głos) i narodowcami z SNS, dająca większość 79 głosów w 150-osobowej Radzie Narodowej. Słowacja była pierwszym państwem NATO, które przekazało Kijowowi myśliwce (MiG-29). Rząd przejściowy w Bratysławie chciał także wysłać na Ukrainę amunicję i szkolić ukraińskich saperów.

