Gawkowski: Nie zgodzimy się na likwidację 13. i 14. emerytury

Szef klubu Lewicy był gościem TVP. Powiedział, że po niedzielnych wyborach nie było jeszcze żadnych rozmów z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. – Lewica wczoraj zaczęła robić kwerendę ustaw, z którą pójdziemy na pierwsze spotkanie, robimy kwerendę postulatów, które chcemy w pierwszym aspekcie wnieść, to są polityczne i mocne postulaty, jak: mieszkanie na wynajem, jak polityka społeczna, jak uzyskanie pieniędzy z KPO, jak reforma wymiaru sprawiedliwości, (...) jak polityka edukacyjna, formaty dotyczące spraw prawno-człowieczych, czyli np. zmiana definicji gwałtu – wyliczał Gawkowski.

Gawkowski: Na pewno się dogadamy

Pytany jak chce zrealizować zapowiedzi dotyczące aborcji przy sprzeciwie PSL, polityk Nowej Lewicy powiedział: – Lewica nie chce przetrącać kręgosłupa Władkowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ani innym politykom PSL, ani – jak sądzę – Władek nie ma zamiaru nam złamać kręgosłupa. Wszyscy muszą z tej koalicji wyjść zadowoleni, więc na pewno się dogadamy.

Poseł złożył też deklarację dot. programów społecznych. – Nie zgodzimy się na likwidację 13. i 14. emerytury. Lewica jest przeciwna odbieraniu jakichkolwiek zdobyczy społecznych, mówiliśmy to w kampanii, mówiliśmy to wyraźnie i PSL i PO. Mamy miesiąc by sformułować nasze propozycje. Będziemy gotowi z pakietem rządzenia do czasu expose nowego premiera – zapewnił Gawkowski.

Jednocześnie szef klubu Lewicy mówi, że jego formacja jest przeciwna przymusowej relokacji. – Powinna powstać polska polityka migracyjna. Mamy za mało pracowników do pracy, zwłaszcza sezonowej, i ludzie muszą tu przyjeżdżać. Wszyscy to wiedzą. Musimy uzyskać pieniądze za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. W Polsce cały czas jest milion Ukraińców. Mamy najwyższy w Europie odsetek przyjętych uchodźców. Do tej pory Morawiecki mówił o tym w Brukseli, ale wniosku nie wysłał – stwierdził gość TVP.

