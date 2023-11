"Wróblewski szantażował Kaczyńskiego". Kulisy orzeczenia TK ws. aborcji

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości gwałtownie spadło. Mimo że PiS w kolejnych latach odrobiło część strat, to w sondażach już nigdy nie zbliżyło się do granicy 40 proc. Jak donosi portal wprost.pl, w PiS coraz więcej osób uważa, że to właśnie z powodu zmiany prawa doszło do porażki wyborczej.

– Wróblewski szantażował prezesa, że jeśli Julia Przyłębska nie wyda wyroku zaostrzającego prawo aborcyjne w Polsce, to on wyprowadzi z PiS-u czterdziestu posłów przywiązanych do idei pro life – opowiada rozmówca portalu.

Polityk podkreśla, że Wróblewski starał się też wymóc na prezes TK wyrok zaostrzający prawo. – Codziennie pod dom Przyłębskiej Wróblewski wysyłał ciężarówki pro life, ze zdjęciami płodów i megafonem, z którego nadawano na okrągło, że aborcja zabija. To było dla niej nie do wytrzymania. Wróblewski tak próbował wywrzeć presję na prezes TK – mówi informator portalu.

Z kolei sam Wróblewski zaprzecza tym doniesieniom. Polityk podkreśla, że o ponowne złożenie wniosku do Trybunału, poprosił przewodniczący klubu Ryszard Terlecki w grudniu 2019 roku. Z kolei informacje o wysyłaniu ciężarówek określa mianem "fake newsa".

Czy opozycja zmieni prawo?

Media donoszą o pierwszych tarciach między politykami opozycji, którzy chcą stworzyć nowy rząd. Chodzi o kwestie światopoglądowe, przede wszystkim dostępność aborcji.

Koalicja Obywatelska i Lewica szły do wyborów parlamentarnych z hasłem liberalizacji prawa aborcyjnego. Szef KO Donald Tusk obiecywał nawet "aborcję na życzenie" do 12. tygodnia ciąży. Jednak zachowawcza postawa Trzeciej Drogi, czyli sojuszu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, torpeduje te plany.

W ostatnich dniach z obozu Lewicy zaczęły dochodzić głosy, że formacja zrezygnuje z forsowania pomysłu tzw. aborcji na życzenie i ograniczy się do powrotu do kompromisu.

