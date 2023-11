Sawicki: Kosiniak-Kamysz ma pełne kwalifikacje do tego, żeby być szefem MON

Opozycja przygotowuje się do objęcia rządów. Jak mówił w poniedziałek we Wrocławiu Donald Tusk, umowa koalicyjna jest już niemal gotowa. Trwają także rozmowy o podziale resortów i funkcji.

Spekuluje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma przejąć Ministerstwo Obrony Narodowej, a Ministerstwo Cyfryzacji ma przypaść wiceprzewodniczącemu Nowej Lewicy – Krzysztofowi Gawkowskiemu.

Politycy Koalicji Obywatelskiej mają objąć Ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Finansów, Kultury, Zdrowia i Aktywów Państwowych.

PSL – poza resortem obrony – ma odpowiadać za Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Rolnictwa, natomiast formacja Hołowni Ministerstwo Klimatu i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Lewicy ma przypaść Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Sawicki chwali Kosiniaka-Kamysza

Zdaniem Marka Sawickiego lider PSL byłby dobrym ministrem obrony narodowej.

– Ja uważam, że jeśli chodzi o Kosiniaka-Kamysza, on ma pełne kwalifikacje do tego, żeby także być ministrem obrony narodowej. Po pierwsze, ma już duże doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie, być przecież ministrem całą kadencję – stwierdził polityk ludowców na antenie Polskiego Radia 24.

– Od spraw takich czysto merytorycznych to są specjaliści i eksperci. Ja nie wyobrażam sobie, że on bez wojskowych i bez ludzi, którzy się dokładnie na tym znają, tam pójdzie, tylko będzie miał ekipę, która go wesprze – dodał polityk typowany na stanowisko marszałka seniora.

Sawicki ocenił, że Kosiniak-Kamysz właściwie sprawowałby funkcje cywilnego nadzoru nad armią i odnosił się do wojskowych "z wielkim szacunkiem". Jego zdaniem, szef PSL zerwałby także z wykorzystywaniem żołnierzy i polskiego munduru w walce politycznej.

