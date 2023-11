Co z exposé Morawieckiego? Müller podał nowe informacje

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego. Opinii publicznej zaprezentowano skład nowego gabinetu. Polityk otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję sformowania rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym. Arytmetyka sejmowa wskazuje jednak na to, że w połowie grudnia, w ramach drugiego kroku konstytucyjnego, wyłoniony zostanie gabinet Donalda Tuska.

Kiedy exposé?

O exposé premiera Morawieckiego był pytany Piotr Müller, dotychczasowy rzecznik rządu. Polityk stwierdził, że najprawdopodobniej będzie to za niemal dwa tygodnie – 11 grudnia.

– To będzie prawdopodobnie w tym końcowym terminie 2-tygodniowym, który wynika z konstytucji, wtedy premier przedstawi exposé, czyli to jest poniedziałek za 2 tygodnie. Zapewne tak, 11 grudnia, ale zobaczymy. To jest też do ustalenia w rozmowie z marszałkiem Hołownią, który mam nadzieję, spotka się z premierem, chociażby w zakresie omówienia ustaw, które rząd przedstawił i przedstawimy w ciągu 2 tygodni – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Polsat News.

Müller: Czekają trzy ustawy

Polityk podkreślił, rząd Morawieckiego ma pełne kompetencje do przedstawiania ustaw i "z tego będziemy korzystać". – Chcemy w te 2 tygodnie przygotować kilka ustaw, które wynikają z dekalogu polskich spraw, które premier przedstawił – dodał.

Rzecznik wskazał, że rząd chce się zająć m.in. emeryturami stażowymi oraz kwestiami dotyczącymi dodatkowych urlopów. Następnie dodał, że trzy ustawy, które dotyczą zerowego VAT-u, wakacji kredytowych i tarczy energetycznej już czekają na marszałka.

– To są rzeczy istotne z punktu widzenia Polaków. Jeżeli on tych trzech rzeczy nie przyjmie to 1. stycznia będziemy mieli duże podwyżki - wskazał Müller

