Suski nie gryzie się w język. "Hitler też doszedł do władzy po demokratycznych wyborach"

W poniedziałek wieczorem Sejm zdecydował w głosowaniu, że Donald Tusk będzie nowym premierem. Za powołaniem szefa PO na stanowisko szefa rządu opowiedziało się 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. To oznacza koniec 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Władzę przejmuje koalicja KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy.

We wtorek o godz. 10 premier Tusk wygłosi w Sejmie expose. W środę rano ma dojść do zaprzysiężenia nowego rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Suski ostro o Tusku

– Hitler też doszedł w wyniku demokratycznych wyborów do władzy – skomentował w TVP1 Marek Suski proces przejmowania władzy przez Donalda Tuska. – Nie za mocne porównanie? – zapytał prowadzący rozmowę red. Krzysztof Ziemiec.

– Nie za mocne, bo jak zobaczymy na politykę realizowaną przez obecną koalicję, to można powiedzieć, że to walka o zniszczenie naszej kultury, naszych fundamentów. Budowanie narracji w interesie rozmycia patriotyzmu i przekazania władzy "tam", to polityka niedemokratyczna – wskazał polityk PiS.

"Hipokryzja, demagogia"

Suski nie ma złudzeń co do tego, że za obietnicami Tuska i nowej większości nie kryją się konkrety. – Bardzo dużo hipokryzji, demagogii i ataków na PiS. Opowieści o tym, jak wspaniały jest nasz premier Donald Tusk, jak kocha Unię Europejską. Polskę trochę inaczej, bo Polska to nie jest normalność – zarzucał Suski nowemu premierowi.

Marek Suski ocenił także, że "bez skrupułów łamane są prawa obywatelskie". – Czeka nas epoka powrotu postkomunizmu i to takiego bardziej zjadliwego, niż za pierwszych rządów Donalda Tuska. Bez skrupułów są łamane prawa w Sejmie. Przed nami epoka służenia interesom zagranicznym – mówił polityk PiS w programie "Kwadrans polityczny".

Czytaj też:

Burza po słowach prezesa PiS. Jabłoński: Smutna prawdaCzytaj też:

"Rusza wielka miotła Tuska". Nowe informacje o planach rządu