Exposé Tuska. "Będziemy się nazywać Koalicją 15 października"

Podczas exposé wybrany w poniedziałek na premiera Donald Tusk przedstawi program swojego rządu. Po wystąpieniu, głos zabiorą przedstawiciele kół i klubów poselskich. Następnie odbędzie się głosowanie nad udzieleniem gabinetowi Tuska wotum zaufania.

– 16 lat temu miałem zaszczyt wygłosić pierwsze exposé w roli premiera rządu RP. Jedno zapamiętałem, pewną lekcję i wyciągnąłem z niej wnioski. Chciałem powiedzieć o wszystkim. Byłem premierem debiutantem i mówiłem ponad 3 godziny. Dostałem telefon z przestrogą, że Polacy zapamiętali to, że mówiłem 3 godziny. Dzisiaj skupię się na sprawach najpoważniejszych – rozpoczął Tusk.

– Jestem przekonany, że ten podniosły moment wymaga poważnej narracji. Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza. Polska polityka od kilku lat zatraciła powagę debaty publicznej, mimo że okoliczności zewnętrzne i zewnętrzne – pandemia, wojna, kryzys migracyjny – trudno nam było czasami wydobyć z siebie ton powagi i pełnej odpowiedzialności – stwierdził polityk.

Tusk: Dziękuję Polsce

– Wczoraj miałem okazję i dziękuję za zrozumienie podziękować najbliższym, ale dzisiaj moje wystąpienie chciałbym rozpocząć od podziękować wobec tych, którzy przez te lata nie zwątpili, że Polska może być lepsza. Że może być najlepszym miejscem na świecie, bo na to zasługuje. Chciałbym podziękować Polsce. Jestem bardzo dumny z mojego kraju. Także za to, że w kluczowej chwili potrafiliśmy się nadzwyczajnie zmobilizować i doprowadzić do tego przełomu. Dzięki wam ta kluczowa chwila stała się momentem dziejowym. Jestem przekonany, że 15 października dołączy do historycznych chwil w naszym kalendarzu. Jako dzień pokojowego buntu, buntu na rzecz wolności i demokracji – wskazywał Donald Tusk.

