Kaczyński zapytany o Brauna. Zaskakująca odpowiedź

Wygląda na to, że expose Donalda Tuska zostanie nieco przyćmione innym wydarzeniem. Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie. Do sieci trafiło nagranie z całego zajścia. Na filmie widać, jak cały sejmowy korytarz jest zadymiony, a ochroniarze proszą zgromadzonych dziennikarzy o rozejście się.

Sytuacja szybko poruszyła cały polityczny internet.

Prezes PiS o incydencie z Braunem

O sytuację w Sejmie został zapytany prezes PiS.

– Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno było atakować kościoły. Nieustannie były atakowane uroczystości o charakterze żałobnym. To się dzieje miesiąc w miesiąc. Są zachęty w tym kierunku ze strony obecnej większości parlamentarnej. W ciągu tych ostatnich, nawet nie ośmiu, bo to był też okres rządów PO-PSL, niszczone są podstawy kulturowe naszego porządku nie tylko politycznego, ale też cywilizacyjnego. Niszczone są w sposób zamierzony – powiedział Kaczyński, pytany o aferę z udziałem Grzegorza Brana.

Jak dodał wspólna uchwała powinna obejmować "ochronę kościołów i innych religii. Nie tylko jednej".

Kaczyński: Odwołać Hołownię

Następnie Kaczyński ocenił, że Hołownia powinien po dzisiejszym dniu pożegnać się z funkcją marszałka Sejmu. – To jest jedno wielkie show, a nie żaden Sejm. To jest po prostu cyrk. To jest robienie widowiska z czegoś, co jest poważne – mówił.

– Cały cel tej działalności, która ma podważyć systemy demokratyczne i naszą cywilizację, jest zrobienie z tego show, zrobienie widowiska, by ta część społeczeństwa, która tego oczekuje, może nie ta mająca największe możliwości umysłowe, w ten sposób była mamiona – dodał.

Komentarze polityków

Jednak część polityków nie kryje oburzenia, a swoimi emocjami dzieli się w mediach społecznościowych. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że doszło do "absolutnego skandalu i niebywałego aktu barbarzyństwa" i zażądał "zdecydowanych konsekwencji".

"Chamstwo, nieodpowiedzialność i performatywny antysemityzm" – zirytował się z kolei Krzysztof Śmiszek, parlamentarzysta Lewicy. Swoje oburzenie wyraziła także poseł Katarzyna Kotula, która w nowym rządzie będzie ministrem ds. równości, obwieszczając, że złoży zawiadomienie do prokuratury. "Zero tolerancji dla nienawiści, rasizmu i ksenofobii!" – grzmiała na X (dawniej Twitter).

Roman Giertych zaproponował, żeby każdy poseł opublikował na X… zdjęcie z menorą.

