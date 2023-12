Kaczyński nagrany pod TVP. "Uważaj, gówniarzu"

Do sieci trafiają niepokojące nagrania z siedziby TVP przy Woronicza 17 w Warszawie. Wynika z nich, że na miejscu pojawił się już powołany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza przewodniczący rady nadzorczej – Piotr Zemło.

Na jednym z nagrań, upublicznionych przez posła Sebastiana Łukaszewicza, widzimy też przepychankę, do której doszło przy wejściu do gabinetu prezesa TVP. "Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami" – napisał polityk w komentarzu do wideo.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości udali się do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, gdzie mają dyżurować w 10-osobowych grupach.

Kaczyński na Woronicza

Do siedziby TVP przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na Woronicza protestują obecnie zarówno przeciwnicy Donalda Tuska, którzy sprzeciwiają się zagarnianiu mediów publicznych przez nową władzę, jak również i zwolennicy rządu, którzy z kolei protestują przeciw działaniom PiS.

Kaczyński wdał się w ostrą wymianę zdań z jednym z protestujących, którzy krzyczał do prezesa PiS "będziesz siedział". – Uważaj gówniarzu, żebyś Ty nie siedział – odparł prezes PiS.

Dziennikarz WP Jakub Bujnik zwraca uwagę, że Kaczyński pojawił się w siedzibie telewizji polskiej bez asysty ochroniarzy.

Rewolucja Sienkiewicza w TVP

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

W związku z działaniami ministra kultury do Marcin Romanowski złożył zawiadomienie do prokuratury.

