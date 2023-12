Dwa lata więzienia. Kamiński: To wyrok, którego nie uznajemy

Sąd skazał byłego szefa CBA, koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcę Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za działania w aferze gruntowej.

Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie wrócił po czerwcowym orzeczeniu Sądu Najwyższego, który to uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA. Proces toczył się w trybie niejawnym.

Kamiński: To wyrok godny pogardy

– Chcemy powiedzieć państwu jasno, że to, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem, to było kompletne bezprawie, a efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili politycznie w naszym kraju. W polityczne oczekiwania symbolicznie nazwanej „koalicji 13 grudnia”. Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości, nie jest to dla nas wyrok, jest to całkowite bezprawie, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten zasługuje na pogardę – stwierdził Mariusz Kamiński na konferencji prasowej.

Również Maciej Wąsik podkreśla, że nie poczuwa się do winy. Jego zdaniem został prawomocnie ułaskawiony przez prezydenta. – To co się działo w sądzie okręgowym, to tak jakby powtórnie kogokolwiek sądzić za tę sprawę. Ja chciałem państwu przypomnieć, że będąc w CBA dotknęliśmy afery na szczytach władzy. Nie było to działanie w żaden sposób polityczne, w żaden sposób bezprawne. To, co robiliśmy w CBA, było zgodne z prawem. Powinniśmy stanąć przed sądem, jeżeli byśmy tej sprawy nic nie zrobili – stwierdził Wąsik na konferencji prasowej w Sejmie.

Polityk następnie stwierdził, że „Koalicja 13 grudnia” zaplanowała ten dzień jako "ogromny atak na demokrację".

