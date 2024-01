Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Hołownia: Ja to robię w trosce o nich

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (SN) uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej. Politycy PiS nie uznają wyroku sądu. Obaj złożyli odwołania do SN. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał sprawę wygaszenia poselskich mandatów Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Wniosek do Izby Kontroli SN trafił po tym, jak sędzia SN Romuald Dalewski, który miał w Izbie Pracy rozpoznawać odwołanie Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, samodzielnie zdecydował o przeniesieniu postępowania.

– W mojej ocenie postanowienie wydane dziś przez sędziego sprawozdawcę Romualda Dalewskiego dotknięte jest nieważnością, gdyż zostało wydane w składzie jednoosobowym, jedynie przez sędziego sprawozdawcę – skomentował w rozmowie z Onetem prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego prof. Piotr Prusinowski.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN została uznana przez unijny Trybunał Sprawiedliwości za niespełniającą warunków niezawisłości i bezstronności.

Hołownia: Ja to robię w trosce o nich

– Wysłałem zażalenia panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na moją decyzję do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Nie dlatego, że miałem taki kaprys, tylko dlatego, że wsparty opinią prawną, którą uzyskałem między innymi od przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN i zdaniem wielu innych prawników, to ta izba w sytuacji istnienia wątpliwości dotyczących umocowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych gwarantuje stronom tego postępowania (...) niewątpliwe i niewzruszalne skorzystanie z ich praw. Ja to robię w trosce o nich, żeby ich sprawa została rozpoznana przez sąd, który nie budzi żadnych wątpliwości – powiedział na konferencji prasowej Szymon Hołownia.

– Przed chwilą dotarła do nas wiadomość, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydała postanowienie uchylające moje postanowienie o wygaszeniu mandatu pana Macieja Wąsika. Z sygnatury akt wnosimy, że było to rozpoznane na podstawie dokumentów, które w niewłaściwy sposób przekazał do sądu osobiście pan Wąsik. Słyszeliśmy, że zostały przekazane dokumenty z Izby Pracy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, natomiast sygnatura akt jest inna – wskazuje na to, że to prawdopodobnie te dokumenty, które pan Wąsik wysłał pocztą do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, były podstawą tego orzeczenia, ale to w tej chwili jeszcze sprawdzamy – stwierdził marszałek Sejmu.

– Ja, jako marszałek Sejmu, skierowałem swoją korespondencję do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN – wyjaśnił Hołownia. – Jeżeli dowiem się, że Izba Pracy, jej prezes doszedł do wniosku, że czuje się niewłaściwym miejscem do rozpatrzenia tego i przekazuje sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to chciałbym o tym wiedzieć, dlatego że jako nadawca korespondencji chciałbym mieć pewność, że jeżeli wysyłam ją do Kowalskiego, to odpowiedź otrzymam od Kowalskiego, a nie od Nowaka – dodał.

– Mariusz Kamiński ma wygaszony mandat poselski. W związku z tym, jego legitymacja poselska na najbliższym posiedzeniu Sejmu nie będzie działać, a do budynku będzie mógł wejść jak każdy gość, który chce odwiedzić teren parlamentu – oświadczył Szymon Hołownia.

