Duda po spotkaniu z Tuskiem: To, co obserwujemy, jest niepoważne

W poniedziałek o godz. 11:00 odbyło się spotkanie prezydenta i premiera. Najważniejszym tematem była kwestia wojny na Ukrainie oraz bezpieczeństwa. Andrzej Duda oraz Donald Tusk rozmawiali również m.in. o sprawie przebywających w więzieniach Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydent przekazał, że rozpoczął rozmowę mimo wszystko od tematów, które "dzieją się tutaj w Polsce".

– Rozmawialiśmy też o bezpieczeństwie zewnętrznym. Rozmawiałem z premierem o moim spotkaniu z prokuratorami i o działaniach ministra Bodnara – mówił.

Duda: Bodnar powinien się cofnąć z drogi bezprawia

Prezydent wskazał, że rząd w żaden sposób nie konsultował z nim swoich działań dot. zmian w prokuraturze. – Żadnego stanowiska pisemnego w tej sprawie nie wyrażałem, a więc do żadnych zmian nie doszło. By tak było, musiałoby dojść do konsultacji na piśmie– stwierdził.

Andrzej Duda dodał, że zaapelował do premiera o przywrócenie stanu zgodnego z prawem. – Są tryby jasno opisane w ustawie w tej sprawie, więc nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tutaj do złamania prawa i nie można mówić o skutecznym usunięciu ze stanowiska prokuratora krajowego. To, co obserwujemy jest niepoważne i wzbudza niepokoje w kraju – wskazał.

– Prokurator Bodnar powinien się cofnąć z drogi bezprawia. I to powiedziałem panu premierowi, że oczekuję przestrzegania prawa i naszych kompetencji. Moje stanowisko jest absolutnie jednoznaczne. Proszę poprzestać prób naruszania prawa i wszystkie działania dotychczasowe są bezskuteczne – podkreślił.

Prezydent stwierdził, że minister Bodnar "powinien zaprzestać tych żałosnych działań".

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Prezydent poruszył również kwestię Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – To, że panowie mają mandat jako posłowie, to nie była kwestia żadnego ministra, tylko wyborców i wola ludzi powinna zostać uszanowana – mówił.

Andrzej Duda podkreślił, że jest spór prawny w tej kwestii. – On się jeszcze nie zakończył, bo trwają w tej sprawie postępowania w sądach. Dlatego zwróciłem się z prośbą, by na czas trwania tych postępowań obaj panowie wrócili do domów – mówił.

