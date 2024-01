"Naruszenie suwerenności UE". Orban: Zatrzymam ten proces

Premier Węgier Viktor Orbán po raz kolejny wypowiedział się przeciwko programowi pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Jak podaje Reuters, Orban wygłosił takie oświadczenie podczas konferencji prasowej z premierem Słowacji Robertem Fico w Budapeszcie. Jednocześnie premier Węgier zauważył, że nie jest przeciwny pomocy Ukrainie w ogóle, ale dodał, że powinna oba odbywać się w taki sposób, aby "nie zaszkodzić budżetowi UE”.

– Przekazanie 50 miliardów euro z budżetu UE na cztery lata do przodu jest naruszeniem suwerenności UE i interesów narodowych. Nie wiemy nawet, co będzie za kwartał – powiedział.

Polityk podkreślił także, że wszelka pomoc finansowa dla Ukrainy powinna być odrębna od budżetu UE i proporcjonalna do gospodarek państw członkowskich. – Jeśli Bruksela się na to zgodzi, wówczas pomoc dla Ukrainy będzie poza budżetem. Jeśli nie, to ze smutkiem zatrzymam ten proces – dodał Orban.

Węgierskie weto

Węgry aktywnie sprzeciwiają się udzieleniu pomocy Ukrainie. Kraj ten blokuje przyznanie przez Unię Europejską 50 miliardów euro wsparcia makrofinansowego dla Kijowa.

Jak pisał niedawno "Financial Times", Komisja Europejska omawia możliwe ustępstwa wobec niektórych żądań Węgier, aby zapewnić Ukrainie wspomniany wyżej pakiet wsparcia. Przedstawiciele Komisji oświadczyli, że są otwarci na propozycję corocznych audytów pomocy i wdrażania "hamowania awaryjnego” w przekazywaniu środków Kijowowi. Chce także dać państwom członkowskich prawo do "wyrażania obaw” w sprawie płatności na rzecz Ukrainy.

Ponadto Komisja Europejska planuje przyznać Orbánowi możliwość zaprzestania wspierania Ukrainy w 2025 r. Dziennikarze zauważają, że ustępstwa wobec Węgier to szybsza procedura niż rozwiązania alternatywne. Aby ominąć weto Budapesztu potrzeba bowiem bardziej skomplikowanych mechanizmów.

Czytaj też:

Burza wśród przywódców UE. "Michel wnerwił prawie wszystkich"Czytaj też:

Politycy Fidesz piszą do KE: W Polsce jest deptana praworządność