Prezydent Duda wystąpił CNBC. "W Polsce zamyka się ludzi do więzień"

Prezydent zapewnił, że pomimo wszelkich różnic związanych z nowym rządem, o podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski, wydatków na obronność, do kwestii członkostwa Polski w NATO i zobowiązań w ramach Sojuszu czy relacji z Ukrainą pozostaje niezmienne.

– Mogę to po rozmowach z Premierem Donaldem Tuskiem jasno powiedzieć. Mam nadzieję, że taka polityka będzie przez nowy rząd realizowana. To nasze interesy, które są dla Polski ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Bo to jest kwestia bezpieczeństwa naszego kraju. Dla mnie absolutnie fundamentalna – podkreślał.

Duda: Stosowane są siłowe rozwiązania

Następnie prezydent podkreślił, że jest otwarty na "poważną rozmowę" i współpracę. Na razie jednak jest "zawiedziony" działaniami rządu Tuska. – Uważam, że można było ze mną rozmawiać. Nie zrobiono tego – stwierdził.

– Załatwia się sprawy dzisiaj w Polsce w sposób siłowy. Zamyka się ludzi do więzienia, przejmuje się siłą instytucje polskiego państwa, przejmuje się Prokuraturę, media publiczne. Trudno jest mi to jako Prezydentowi zaakceptować. Absolutnie się temu sprzeciwiam, ale czynię to na drodze prawnej, całkowicie zgodnie z normami – podkreślał.

Prezydent wskazał, że znalezienie politycznego kompromisu jest obowiązkiem także nowego rządu.

Strajk głodowy posłów

Obaj zatrzymani posłowie PiS przebywają w więzieniu od wtorku 9 stycznia. Obaj prowadzą także strajk głodowy. Jak przekazał w środę prezydent Andrzej Duda, stan zdrowia Mariusza Kamińskiego wymusił jego przymusowe dożywianie.

– Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana posła został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczął zagrażać jego życiu i zdrowiu – powiedział prezydent, który uczestnicy w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

11 stycznia prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe w trybie prezydenckim. Prokurator Generalny może na czas postępowania zwolnić osadzonych z więzienia. Jednak jak dotąd Adam Bodnar nie podjął decyzji w tej sprawie.

