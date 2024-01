Nieoficjalnie: PiS ma plan dla Kamińskiego i Wąsika

Scenariusz, jaki dla obu zatrzymanych polityków został nakreślony na Nowogrodzkiej, ujawnił portal salon24.pl. Według jego informacji, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przychyla się do zapewnienia Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi biorących miejsc na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że wybory do PE odbędą się w czerwcu tego roku.

– Są takie pomysły, chociaż nie słyszałem jeszcze o nich bezpośrednio od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jest to jednak prawdopodobny scenariusz, jeśli przestaną być posłami w polskim parlamencie – przekazał w rozmowie z portalem wpływowy polityk PiS. Publikacja opiera się na rozmowie z dwoma byłymi wpływowymi wiceministrami. Ustalenia te miały być również weryfikowane w siedzibie PiS.

Uzyskanie mandatu europosła zapewniłoby obu politykom nie tylko możliwość zarabiania pieniędzy, ale także umożliwiłoby przedstawienie swoich racji na arenie międzynarodowej.

Strajk głodowy posłów

Obaj zatrzymani przebywają w więzieniu od wtorku 9 stycznia. Obaj prowadzą także strajk głodowy. Jak przekazał w środę prezydent Andrzej Duda, stan zdrowia Mariusza Kamińskiego wymusił jego przymusowe dożywianie.

– Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana posła został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczął zagrażać jego życiu i zdrowiu – powiedział prezydent, który uczestnicy w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

11 stycznia prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe w trybie prezydenckim. Prokurator Generalny może na czas postępowania zwolnić osadzonych z więzienia. Jednak jak dotąd Adam Bodnar nie podjął decyzji w tej sprawie.

Czytaj też:

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Polacy zabrali głosCzytaj też:

Spotkanie Duda-Jourova. Wiceszef MON: Jestem zszokowany