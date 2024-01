Suski: Mogę mieć widzimisię, że Hołownia nie jest marszałkiem

– Sąd Najwyższy uznał, że decyzja pana marszałka była niesłuszna, niezgodna z prawem. I w związku z tym panowie są nadal posłami – mówił polityk PiS na antenie telewizji wPolsce.pl, komentując sytuację Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Poseł ma prawo, ale również obowiązek, uczestniczyć w obradach, a marszałek ma im to umożliwić, a nie utrudniać, wysyłając policję czy Straż Marszałkowską – wskazał Marek Suski oceniając, że "Szymon Hołownia okazał się najbardziej zaciętym platformersem, który chce zniszczyć opozycję i wykonuje wszystko to, co Donald Tusk chciałby zrealizować". – Jeszcze robi to, kpiąc sobie z opozycji. Skoro pan Hołownia ma widzimisię, że ktoś nie jest posłem, to ja mogę mieć widzimisię, że nie jest marszałkiem – stwierdził poseł PiS.

Suski: Jest wielkie zaniepokojenie w społeczeństwie

Marek Suski odniósł się też do weekendowych spotkań polityków PiS z wyborcami. – Nadspodziewana frekwencja. Wydawało się, że wynajęte sale będą wystarczające, a okazało się, że nawet miejsca stojące były licznie zajmowane. Jest wielkie zaniepokojenie w społeczeństwie. To są tacy ludzi, którzy wyrażają oburzenie tym, co się dzieje – wskazał. Jednocześnie zaznaczył, że "jest też część ludzi pracujących w różnych instytucjach, nie tylko publicznych, ale też i samorządowych" – Myślą: "Tak, ale jeśli się tam pojawię, to może okaże się, że jakąś decyzję podjęłam błędną i mnie za chwilę zamkną do więzienia". Ta władza jest gotowa nawet wyrzucić kogoś tylko dlatego, że ma nazwisko takie samo jak poseł PiS – zaznaczył gość wPolsce.pl.

– W części społeczeństwa jest taki niepokój, który trochę przypomina ten, który panował w stanie wojennym, gdzie ludzie zaczęli się bać, bo nie wiedzieli, z której strony może ich coś złego spotkać. Pamiętam, jak obecna władza totalna, kiedy była opozycją totalną, mówiła, że wszyscy się boją PiS-u, bo PiS każdego śledzi, wsadza do więzienia. Tylko że nie przypominam sobie, żebyśmy my jakiegoś posła Platformy wsadzili do więzienia – stwierdził Suski.

