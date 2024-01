Prezes PiS: Przepraszam, pomyliliśmy się, naprawimy to

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Kielc. Po wystąpieniu polityka pojawiły się pytania z publiczności.

– Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Takich ludzi jest bardzo wiele. Większość z nich narzeka na wysoki ZUS. Ja też miałem tak w życiu, że pożyczałem na ZUS. Większość z nich mogłaby głosować na PiS, ale byli tak źli, że odeszli. Trzeba coś z tym zrobić, bo szkoda tych głosów. Jakby był niższy ZUS, to ludzie by płacili nawet mając mniejsze przychody, nie zawieszaliby działalności – zwrócił uwagę pan Władysław.

Kaczyński: I to był błąd

– Poruszył pan bardzo ważną sprawę. Na pewno była to przyczyna gorszego wyniku niż mogliśmy osiągnąć. Ci, którzy przygotowali ten ZUS, działali w ramach tego, co nazwaliśmy Polskim Ładem. I to był błąd. Przyznaję, że myśmy błędy też popełniali – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Ta jednoosobowa i kilkuosobowa działalność gospodarcza jest bardzo ważna. (...) Mogę powiedzieć tylko: przepraszam, pomyliliśmy się, naprawimy to – dodał.

"Finansował brudne interesy"

Kaczyński skrytykował także zmiany w polskim szkolnictwie i likwidację zadań domowych w szkołach podstawowych. – Musimy jednak sami się uderzyć w piersi, bo NCBiR miał rozwijać naukę, a finansował brudne interesy – ocenił.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju decydowało o ogromnych grantach, ale w związku z nieprawidłowościami w wydatkowaniu pieniędzy budżetowych na projekty musiało zawiesić działalność. Pod koniec listopada Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o dalszych działaniach w sprawie badania nieprawidłowości w NCBiR. Decyzją urzędników, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, do prokuratury miały trafić zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nadzór nad NCBiR sprawowali politycy Partii Republikańskiej, której szefem jest europoseł Adam Bielan. W grudniu nowy minister nauki Dariusz Wieczorek przekazał, że jego resort przejmie nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

