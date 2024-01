– Niedawno Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ujawniła nowe informacje dotyczące defraudacji przez Ministerstwo Obrony Ukrainy funduszy przy zakupie broni. Tym razem jest to kwota 40 mln dolarów – powiedziała Zacharowa na konferencji prasowej w Moskwie.

– Według ukraińskich mediów i sieci społecznościowych niektóre organizacje non-profit kradną zagraniczną pomoc humanitarną na równi z ministerstwem – dodała.

Zacharowa: Pomoc humanitarną sprzedają w internecie

– Dostarczają to wszystko do sklepów, żeby sprzedać za pieniądze. Co więcej, nawet niektóre duże ukraińskie platformy zakupów internetowych zaczęły sprzedawać pomoc humanitarną – przekonywała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, nie podając żadnych szczegółów.



Według niej nikogo nie obchodzi, że wszelka pomoc jest oznakowana. – Wobec braku odpowiednich kontroli organizacje non-profit na Ukrainie stały się prawdziwym biznesem korupcyjnym – stwierdziła Zacharowa, którą cytuje państwowa agencja TASS.

Zachód obciął finansowanie Ukrainy

W ciągu 11 miesięcy 2023 r. Ministerstwo Finansów Ukrainy pozyskało łącznie 37,4 mld dolarów finansowania zewnętrznego na pilne potrzeby budżetu państwa. W lipcu Kijów otrzymał 5,3 mld dotacji i preferencyjnego finansowania, w sierpniu – 4,6 mld dolarów zewnętrznej pomocy finansowej, we wrześniu – prawie 3 mld dolarów, a w październiku – prawie 2,8 mld dolarów.



W listopadzie ub.r. kraje zachodnie uzupełniły ukraiński budżet kwotą 2 mld dolarów – to najmniej od pół roku. Wśród głównych darczyńców Ukrainy w tym miesiącu znalazła się Unia Europejska, która przekazała 1,6 mld dolarów, Wielka Brytania, która przeznaczyła 400 mln dolarów za pośrednictwem mechanizmu stworzonego przez Bank Światowy, oraz sam BŚ, który przekazał jedynie 5 mln dolarów.



Ile Kijów wytrzyma bez pomocy USA? "Rosja może wygrać w ciągu kilku tygodni"

Według amerykańskich mediów Rosja może wygrać wojnę "w ciągu kilku tygodni", jeśli USA nie zapewnią Ukrainie większej pomocy. Taką informację podała 20 stycznia stacja NBC News, powołując się na źródła w Waszyngtonie.

Urzędnicy pragnący zachować anonimowość przekazali dziennikarzom, że zwycięstwo Rosji "odbije się echem na całym świecie", a to z kolei skłoni inne kraje do ponownego przemyślenia swoich stosunków z Ameryką.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, poinformował wcześniej, że Ukraina przestała otrzymywać pomoc wojskową od Stanów Zjednoczonych. Ostatni, dwunasty pakiet pomocowy o wartości 250 mln dolarów, Pentagon przekazał Kijowowi pod koniec grudnia.

