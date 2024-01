Bodnar przeprasza środowisko LGBT za krzywdy ze strony państwa polskiego

W środę 31 stycznia odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości Adama Bodnar z przedstawicielami społeczności LGBT+. Na samym początku z ust szefa resortu padły słowa przeprosin "za krzywdę, która spotkała was ze strony państwa polskiego".

– Ostatnie osiem lat dały nam do myślenia, ale też stawiają nas w miejscu w którym musimy wziąć odpowiedzialność. Chcę przeprosić was za krzywdę, która spotkała was ze strony państwa polskiego. To była kwestia, którą odczuwaliście bardzo osobiście. Czujemy się zobowiązani w ministerstwie, jeśli chodzi o kolejne działania. Także w ramach prac prokuratury – powiedział Adam Bodnar.

"Ja bym jednak bardzo prosił, żeby pan @Adbodnar swoich ideologicznych interesików nie załatwiał w imieniu państwa polskiego. Państwo polskie to także ci obywatele, którzy uważają nie tylko, że nie mają za co przepraszać w tej kwestii, ale nawet przeciwnie – że to raczej im się należą przeprosiny" – skomentował słowa ministra sprawiedliwości publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

Walka z "mową nienawiści"

Nowy rząd zapowiedział wprowadzenie do kodeksu karnego zapisu o możliwości ścigania za "mowę nienawiści". To rozwiązanie de facto wprowadzi cenzurę i umożliwi ściganie każdego, kto nie popiera środowiska LGBT. Piszemy o tym w najnowszym numerze naszego tygodnika.

Przykładem takiego działania może być sprawa autorów filmu dokumentalnego "Inwazja". TVP podkreśliła, że dokument jest "ważnym głosem w toczącej się od wielu miesięcy debacie publicznej na temat roli, planów i metod działania środowisk LGBT, a jego istotnym elementem są sceny nagrywane ukrytymi kamerami przez dziennikarkę, która wniknęła do jednej z organizacji wspierających ideologię LGBT". Autorzy przekonywali, że organizacje LGBT wożą ludzi po kraju na manifestacje, atakują Kościół i domagają się legalizacji pedofilii.

W materiale głos zabrali m.in. redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, publicysta Bronisław Wildstein oraz pedagog prof. Aleksander Nalaskowski.

W grudniu ubiegłego roku autor bloga "Atlas nienawiści" Jakub Gawron zaapelował do "nowego kierownictwa" TVP, powołanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, aby twórcy reportażu "Inwazja" "ponieśli konsekwencje".

Czytaj też:

LGBT i praworządność. Rząd przed TSUE zmienia podejście z czasów PiSCzytaj też:

"Mowa nienawiści"? Sachajko: Osoby LGBT otrzymają narzędzia do atakowania wszystkich