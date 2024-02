Kidawa-Błońska: Koalicja jest koalicją demokratyczną i żadnych zamachów stanu nie robimy

– Koalicja jest koalicją demokratyczną i żadnych zamachów stanu nie robimy. Odwołanie 5 sędziów TK? To nie jest zamach stanu tylko przywracanie praworządności w naszym kraju – tak Małgorzata Kidawa-Błońska z KO skomentowała w Radiu Zet doniesienia o planowanych przez rząd radykalnych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym.

W ocenie marszałek Senatu, gdyby przez 8 lat prezydent Andrzej Duda kierował się polską konstytucją, "nie bylibyśmy w takiej sytuacji". – Trzeba to uporządkować. Od praworządności wszystko się zaczyna. Polacy muszą wiedzieć, że TK i sądy działają zgodnie z prawem – wskazała.

– Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa europejskiego i nasze wyroki sądowe nie mogą budzić wątpliwości dlatego, że byli tam sędziowie dublerzy – podkreśla Kidawa-Błońska. – Jest zapowiedź, jeszcze projekt nie trafił do Sejmu, ale nie można czekać i tolerować tego, że nasz system cały czas nie działa – mówi, pytana o zmiany prawne w TK.



Jednocześnie polityk przekonuje, że ma wielkie zaufanie do ministra Adama Bodnara. – Krok po kroku będzie przywracał praworządność w naszym kraju – zapewnia marszałek. – Rozumiem, że Polacy są pełni niepokoju, bo widzą to, co dzieje się w naszym kraju, jak trudno przywracać normalność – dodaje.

Fatalne wieści dla Tuska. Wśród Polaków dominuje irytacja, strach i wstyd

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o emocje w związku z bieżącą sytuacją w Polsce. Badani wybierali z listy 15 uczuć. Wnioski, jakie płyną z ankiety, nie są dla rządzących pozytywne.

Pierwsze grupy emocji odczuwanych w odniesieniu do sytuacji w Polsce to: "zdenerwowanie, irytacja i zniecierpliwienie" (42 proc.); "strach, niepokój, obawy i lęk" (40 proc.) oraz "wstyd i zażenowanie" (36 proc.).

31 proc, badanych wskazało "bezradność i bezsilność", a "złość, wściekłość, gniew" – 26 proc. Dalej są następujące stany emocjonalne: "przygnębienie, smutek, żal" – 22 proc. oraz "znużenie" – 21 proc. Dopiero na ósmym miejscu zestawienia znalazła się emocja, którą można uznać za neutralną. Jest to zdziwienie, które wskazało 25 proc. respondentów.

Radość i szczęście odczuwa zaledwie 18 proc. respondentów, a ulgę i odprężenie – 16 proc. Odrazę – 15 proc., a upokorzenie – 9 proc.

Czytaj też:

Przedstawiciel prezydenta w KRS: To moje zadanie specjalneCzytaj też:

Tusk prezydentem? Wyciekły plany szefa PO