"Stać nas na CPK". Niespodziewany głos z rządu Tuska

Nie cichnie spór o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Strona rządowa mówi o potrzebie audytu całego projektu. Pojawiają się także głosy o tym, że realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia to zbyt duże obciążenie budżetu państwa. Na tym tle ciekawe wygląda wypowiedź minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest zdania, że to nie kwestie finansowe determinują kwestię budowy lotniska w Baranowie.

"Jesteśmy 21. gospodarką świata, stać nas na wielkie projekty. Stać nas też na CPK. Audyt Pełnomocnika rządu ds. CPK musi odpowiedzieć, czy i jak ta inwestycja najlepiej przysłuży się Polakom" – napisała minister na swoim koncie w serwisie X.

Debata wokół CPK

Ostatnie dni to gorąca dyskusja na temat kosztów, jakie niesie ze sobą budową zarówno samego lotniska, jak i komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Donald Tusk stwierdził, że całkowity koszt projektu to ok. 600 mld złotych. Kwota została zakwestionowana przez byłego pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę.

W internecie pojawiła się akcja poparcia dla budowy portu pod nazwą "Tak dla CPK". Użytkownicy kont w serwisie X mogą za pomocą tego hasła wyrazić swoje poparcie dla całej inwestycji. Z kolei "Kanał Zero" prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego zorganizował sondę na temat przyszłości projektu, w które wzięło udział ponad 100 tys. internautów. 90 proc. z nich opowiada się za kontynuacją budowy CPK.

Wpadkę w temacie lotniska w Baranowie zaliczył premier Donald Tusk. W środę szef rządu opublikował wpis poświęcony inwestycji. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął" – stwierdził Donald Tusk. Premier dodał, że "równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera".

Okazało się jednak, że do jego wpisu na platformie X użytkownicy dodali do wpisu premiera "informację kontekstową".

"Inwestycja CPK trwa od 2017 roku. W tym czasie powstał Master Plan, przeprowadzono badania środowiskowe oraz inne niezbędne do uzyskania pozwoleń. Lotnisko i kolej Łódź-CPK-Warszawa ma wydaną już decyzję środowiskową. Na miejscu trwają budowlane prace rozbiórkowe" – czytamy w dodanym wpisie.

