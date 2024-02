Demokracja represywna

Czytelników "Do Rzeczy" nie trzeba uczyć co to jest "tolerancja represywna". Trzeba jednak brać pod uwagę, że mogą się tutaj zabłąkać tacy, którym się będzie kojarzyła z tolerancją. Dlatego wybaczcie, na początek kilka słów wyjaśnienia.

Otóż guru neomarksistowskiej tzw. Nowej Lewicy, jeden z apostołów rewolty 1968 roku, Herbert Marcuse, na cześć którego zrewoltowana lewicowa młodzież krzyczała: "Marks, Mao, Marcuse!", napisał swego czasu esej pod tytułem "Tolerancja represywna", w którym przedstawił koncepcję "tolerancji", w ramach której tolerować trzeba jedynie postawy lewicowe, natomiast wszelkie konserwatywne mają zostać poddane agresywnej nietolerancji. Brzmi znajomo? Oczywiście nawet według tradycyjnej definicji tolerancji, oznaczającej znoszenie postaw, z którymi się nie zgadzamy, a nie baranią i entuzjastyczną akceptację, wydaje się, że chodzi jednak o znoszenie czegoś, z czym nam nie po drodze, a nie łaskawe i tanie "znoszenie" czegoś co nam "znosić" najłatwiej.