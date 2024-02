Skandaliczne słowa Michalik. "Jak Ziobro umrze, to przeproszę"

– Ma zaawansowaną postać nowotworu przełyku, rokowania przy jego chorobie są trudne – przyznał w tym tygodniu Michał Wójcik z Suwerennej Polski, pytany o Zbigniewa Ziobrę. – Mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy diagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. Trzy ośrodki to zdiagnozowały. Dzisiaj on chce zabić ten nowotwór. Na pewno nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany – dodał.

Wcześniej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL potwierdził, że zwolnienia lekarskie dostarczane przez polityka do izby są absolutnie wiarygodne.

Skandaliczne insynuacje Michalik

Tymczasem Eliza Michalik opublikowała pełne insynuacji nagranie. – Ziobro ogłasza chorobę zaraz po tym, jak stracił władze i zaczął być rozliczany, i jak zaczęły mu grozić bardzo poważne konsekwencje prawne – stwierdza publicystka.

– Najpierw było, że choruje, potem było, że choruje na raka, a potem – że zaawansowany rak przełyku, że "walka o życie", czyli stopniowanie. Profesjonalna akcja PR-owa zawsze tak wygląda w przypadku polityka, który się chce wycofać – stwierdza Michalik.

Jej zdaniem choroba byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest próbą uniknięcia odpowiedzialności.

Dalej padają skandaliczne słowa. – Ziobro jest tchórzem, tak uważam. (...) On nie chce ponieść odpowiedzialności, za to, co zrobił i zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. I właśnie to robi. Tym jest, moim zdaniem, ta zupełnie strategiczna choroba – mówi na nagraniu Eliza Michalik.

– Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo przeproszę i nie będą to vlogowe przeprosiny, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś – stwierdza publicysta. Te słowa wywołały falę krytyki ze strony internautów.

Zbigniew Ziobro walczy z ciężką chorobą

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Suwerenna Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o tymczasowej nieobecności lidera tej partii Zbigniewa Ziobry. Wskazano, że jej powodem są problemy zdrowotne polityka. Do czasu powrotu jego obowiązki na czele partii pełni europoseł Patryk Jaki. Sam zainteresowany o swoich problemach ze zdrowiem powiedział tylko raz, w rozmowie z DoRzeczy.pl, kiedy zapowiedział swoją nieobecność na głosowaniu ws. wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Z późniejszych nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem złośliwym.

Czytaj też:

Ozdoba ucina spekulacje ws. Ziobry. "Nie będzie kandydował w wyborach"Czytaj też:

Przerzuty i poważna operacja. Niepokojące doniesienia o chorobie Ziobry