Przerzuty i poważna operacja. Niepokojące doniesienia o chorobie Ziobry

Nowe informacje ws. zdrowia Zbigniewa Ziobry Michał Wójcik przekazał w porannej audycji RMF FM. Okazją do poruszenia tego tematu było powołanie byłego ministra sprawiedliwości na świadka przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Oprócz Ziobry na liście znaleźli się także m.in. Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło i były szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Nowe informacje o chorobie Ziobry: Rokowania są trudne

Wójcik podkreślił, że lider jego ugrupowania sam prosił o przesłuchanie go ws. systemu Pegasus. Z tego właśnie względu to posłowie Suwerennej Polski złożyli wniosek w tej sprawie. Poseł zastrzegł, że w tej chwili przesłuchanie Zbigniewa Ziobry nie jest jednak możliwe, ponieważ "jest bardzo ciężko chory", a niebawem czeka go poważna operacja. Najwcześniej – jak powiedział – może do tego dojść za kilka miesięcy.

– Ma zaawansowaną postać nowotworu przełyku, rokowania przy jego chorobie są trudne – przyznał. – Mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy diagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. Trzy ośrodki to zdiagnozowały. Dzisiaj on chce zabić ten nowotwór. Na pewno nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany – dodał.

Wiceszef Suwerennej Polski powiedział, że wczoraj rozmawiał z Ziobrą. – Jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, jest przed operacją – poinformował. Zapewnił też, że były minister chce wrócić do polityki, rozliczyć Donalda Tuska i Adama Bodnara.

Zbigniew Ziobro walczy z ciężką chorobą

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Suwerenna Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o tymczasowej nieobecności lidera tej partii Zbigniewa Ziobry. Wskazano, że jej powodem są problemy zdrowotne polityka. Do czasu powrotu jego obowiązki na czele partii pełni europoseł Patryk Jaki. Sam zainteresowany o swoich problemach ze zdrowiem powiedział tylko raz, w rozmowie z DoRzeczy.pl, kiedy zapowiedział swoją nieobecność na głosowaniu ws. wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Z późniejszych nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem złośliwym.

