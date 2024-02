Nasi umarli

I tak „The Turn of the Screw” zamieniło się w „Nacisk śruby”. Klasyczna opowieść o duchach napisana pod koniec XIX w. pozostaje do dziś jednym z najpopularniejszych i najczęściej wznawianych utworów Henry’ego Jamesa. No właśnie, ale czy o duchach? Zamierzona przez autora dwuznaczność sprawia, że część badaczy literatury szuka klucza do opowieści w psychoanalizie.

W tomie przygotowanym przez wydawnictwo Zysk i S-ka otrzymujemy także pięć innych opowieści literatury grozy. Choć waham się przy słowie „groza”, bo nie czujemy się specjalnie przestraszeni – zresztą nie to jest celem autora.