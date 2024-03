Prezydent Duda po spotkaniach na Kapitolu: Nasze relacje są znakomite

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk udali się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Białym Domu spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem. Wizyta odbywa się w 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO.

Po godz. 17:00 prezydent RP pojawił się na Kapitolu. Andrzej Duda spotkał się z liderem większości w amerykańskim Senacie Charlesem Schumerem oraz liderem mniejszości Mitchem McConnellem. Około godz. 18:00 polski przywódca rozmawiał ze spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem, a także liderem mniejszości w Izbie – Hakeemem Jeffriesem.

Prezydent Duda: Nasze relacje są znakomite

– Bardzo ciekawe i bardzo dobre rozmowy. Co jest najważniejsze, ten przekaz, że nasze relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi – powiedział prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z polskimi dziennikarzami w Waszyngtonie.

Polski przywódca zapowiedział w poniedziałek, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych chce zaproponować, by państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wspólnie zdecydowały o przeznaczaniu 3 proc. PKB na obronność.

– Z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do tej propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki na obronność zostały podniesione z 2 proc. do 3 proc. PKB, z uwagi na to, żeby pokazywać solidarność – podkreślił Andrzej Duda. – Z jednej strony, wszyscy wiedzą, że USA mają najpotężniejszą armię i że USA są tym gwarantem bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony, my jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego traktujemy swoją obecność w Sojuszu i kwestie bezpieczeństwa odpowiedzialnie i jesteśmy gotowi ponosić ciężary, wynikające z aktualnej sytuacji – kontynuował.

– Dla bezpieczeństwa naszej części Europy, NATO i Polski nie można pozwolić na to, by Rosja zwyciężyła na Ukrainie – stwierdził prezydent. – Przewodniczący Izby Reprezentantów Johnson powiedział, że znakomicie rozumie sytuację. Na tym się rozstaliśmy – podkreślił.

twitterCzytaj też:

Gigantyczna pożyczka dla Polski. Nagłe wieści z USACzytaj też:

Tusk: Polska nie jest bezpośrednio zagrożona