Hołownia zagroził końcem koalicji, Tusk odrzuca ultimatum Trzeciej Drogi

Na początku marca w podwarszawskich Otrębusach odbyła się konwencja samorządowa Trzeciej Drogi. Padły tam słowa, które zelektryzowały niektórych polityków obozu rządzącego. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zasugerował bowiem, że koalicja może się rozpaść.

– Zmienimy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna i niepodlegająca negocjacjom koalicyjnym umowa. Jeśli tego nie będziemy mogli zrealizować, nie podpiszemy się pod innymi projektami – zapowiedział szef ludowców. Następnie poparł go Szymon Hołownia z Polski 2050.

– Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno – powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konwencji programowej Trzeciej Drogi w sobotę.

Tusk odrzuca ultimatum, co zrobi Trzecia Droga?

Przypomnijmy, że punkt 12. umowy koalicyjnej Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy brzmiał: "Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej".

Trzecia Droga domaga się powrotu do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców (tak sytuacja wyglądała to przed wprowadzeniem Polskiego Ładu)

Takie rozwiązanie oznaczałoby koszt dla budżetu państwa co najmniej w wysokości 10 mld zł (które musiałaby oddać służba zdrowia). Te propozycje odrzuca jednak Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga.

– Przywrócenie składki zdrowotnej w 100 proc. do tego, co było, jest niemożliwe. To rozwaliłoby budżet – mówi Interii jeden z polityków KO. – Nie ma powrotu do poprzedniego wariantu. Z przyczyn finansowych, z racji kondycji systemu ochrony zdrowia, ale też chodzi o kwestię elementarnej sprawiedliwości – dodaje inny.

Obecnie najbardziej prawdopodobne są dwa warianty, nad którymi pracuje rząd. Jeden dotyczy wprowadzenia dla przedsiębiorców zryczałtowanej miesięcznej składki zdrowotnej i wyrównanie po roku. Drugi scenariusz, jak opisuje portal, zakłada wprowadzenie modelu mieszanego, w ramach którego przedsiębiorca "sam decydowałby, czy woli opłacać składkę ryczałtem, ale na bazie progresywnych przedziałów uzyskiwanego przychody, czy w oparciu o tzw. czysty dochód podatkowy".

