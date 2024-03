"Gdzie się podziały feministki?". Kempa reaguje na atak na premier Włoch

Filmy pornograficzne przedstawiające rzekomo Giorgię Meloni zostały przerobione metodą deepfake. Umożliwia ona cyfrowe dodanie głowy jednej osoby do ciała innej.

Jak wynika z doniesień BBC, za rozpowszechnianiem nagrań stać ma 40-letni mężczyzna. Powiązany ze sprawą ma być również jego 73-letni ojciec. Obaj zostali objęci dochodzeniem i oskarżeni o zniesławienie. Grozi im kara więzienia.

Policji udało się zlokalizować podejrzanych, dzięki śledzeniu urządzenia mobilnego, przy pomocy którego publikowano filmy.

Pełnomocniczka Meloni, Maria Giulia Marongiu, ujawniła, że filmy rzekomo przedstawiające jej klientkę zostały przesłane na stronę internetową dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Tam w ciągu kilku miesięcy zebrały miliony wyświetleń. Co ważne, miało to miejsce jeszcze przed nominacją Meloni na premiera w 2022 roku.

Kempa staje w obronie Meloni

W obronie premier Włoch stanęła polska europoseł Beata Kempa. Polityk zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym wskazała, jak łatwo jest zaatakować kobietę polityk za pomocą tak haniebnych metod. Kempa wskazuje także na brak reakcji ze strony feministek, które w innych przypadkach reagują zdecydowanie.

"Dziś premier walczy o prawdę i odszkodowanie, ale co z opinią publiczną? Gdzie się podziały feministki? Dlaczego nie bronią jej wizerunku i nie wykrzykują głośno, jak dziś traktowane są kobiety-politycy? W takich sytuacjach potrzebna jest solidarność kobiet. Droga premier Meloni, życzymy Ci sił i wytrwałości w tej walce. Bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzimy, walczymy z taką patologią. Nie dajmy się poniżać jako kobiety" – napisała Kempa na swoim koncie w serwisie X.

