Ukraińskie marzenia o imperium

TOMASZ D. KOLANEK: Gdyby miał pan wskazać moment, w którym narodziła się idea, ideologia ukraińskiego nacjonalizmu, to kiedy by to było?

DR MAREK WOJNAR: Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to twórczość charkowskiego prawnika z przełomu wieków XIX i XX. Mykoły Michnowskiego. Był postacią „w połowie drogi” między nacjonalizmem risorgimento a nacjonalizmem integralnym. Kluczowym momentem dla formowania się jego nacjonalizmu był rok 1900, czyli wydanie broszury „Niepodległa Ukraina”. Drugim etapem była twórczość Dmytra Doncowa. Myśliciel ten zaczynał jako socjalista, następnie przeszedł na pozycje konserwatywne. W 1923 r. Doncow wydał pierwszy numer czasopisma „Zahrawa”, w którym propagował już integralny nacjonalizm. Równolegle redagował czasopismo „Literaturno-Naukowyj Wistnyk”. Jego idee stały się ważnym punktem odniesienia dla utworzonej w 1929 r. w Wiedniu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

Czym jest nacjonalizm integralny?

Pojęcie integralnego nacjonalizmu wiąże się z postacią lidera Akcji Francuskiej (Action Française) Charles'a Maurrasa, który posłużył się nim pierwszy raz na łamach czasopisma „Le Soleil” w 1900 r.