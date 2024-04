Tusk: Nie będę dziś podskakiwał do góry

Za nami wybory samorządowe. Wyniki badania exit poll zaprezentowane o godz. 21 wyglądają następująco: Prawo i Sprawiedliwość – 33,7 proc.; Koalicja Obywatelska – 31,9 proc.; Trzecia Droga – 13,5 proc.; Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc.; Lewica – 6,8 proc.; Inne – 3,9 proc.; Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc.

Na ostateczne wyniki głosowania trzeba jednak poczekać. Mogą się one znacząco różnić od exit poll. PKW poinformowała, że oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych poznamy najpóźniej do środy. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 roku.

Tusk: Wykonaliśmy kawał dobrej roboty

Co o kolejnym zwycięstwie PiS uważa premier Donald Tusk? – Jak patrzę na ten wynik i porównuję go z wyborami sprzed pięciu lat, wiecie, ja lubię serio rozmawiać z ludźmi. Jeśli mieliśmy osiem województw po ostatnich wyborach samorządowych, a teraz mamy dziesięć, moim zdaniem będzie więcej, to jest kolejny krok do przodu – stwierdził polityk w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreślił, że ma świadomość, iż przejmowanie władzy w skali całego kraju to żmudny i długi proces, jednak jest gotowy cierpliwie go realizować. – Naprawdę, uwierzcie, mi, wiedziałem od samego początku, że to proces, który będzie trwał długie lata. Odbudowa obywatelskiej odpowiedzialności za ojczyznę. Tak jak powiedziałem, staram się wszystkich serio traktować. Nie będę dziś podskakiwał do góry, ale mam poczucie, że wszyscy zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla Polski. Te 52 proc. dla koalicji 15 października, to jest coś, co jest wielkim zobowiązaniem i dla mnie wielkim ładunkiem pozytywnych emocji i motywacji – przekonuje Donald Tusk.

