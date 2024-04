Braun skomentował wyniki wyborów: Konfederacji udało się rozhermetyzować okrągłostołowy układ

Niedzielna elekcja to pierwsze wybory samorządowe, w których startowała Konfederacja. Wyniki skomentował poseł Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej – partii współtworzącej Konfederację Wolność i Niepodległość.

Braun: Ruszyliśmy w długi marsz

Braun zapytany, co cieszy, a co martwi go po ogłoszeniu wyników, odparł, że jest zadowolony, że Konfederacja jest w grze. – Samo to, że Konfederacja zaistniała wpłynęło na kształt sceny politycznej. Już nie jest tak łatwo wszystko zmierzyć, zważyć i przewidzieć. Konfederacja wprowadza pozytywny element mniejszej przewidywalności, a więc udało nam się rozhermetyzować okrągłostołowy, bipolarny układ na polskiej scenie politycznej – powiedział Braun, zwracając uwagę, że na podkarpaciu wyniki Konfederacji są przodujące w skali kraju.

Parlamentarzysta wyraził nadzieję, że dla wszystkich jest już jasne, że Konfederacja nie jest ugrupowaniem jednego sezonu. – Ruszyliśmy z całą Konfederacją w długi marsz i jestem przekonany, że nasi kandydaci, którzy stanęli w szranki w wyborach samorządowych, mimo rażącej dysproporcji potencjału finansowego […] zrobią wyniki – zaznaczył.

Braun: Trwa już kampania eurokołchozowa

Poseł zaznaczył, że formacja musi się szybko skoncentrować na wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Trwa już kampania eurokołchozowa i my będziemy musieli natychmiast, zaraz, zapomnieć o kampanii samorządowej, która dobiega końca i płynnym susem przejść do kampanii euro, w której, mam nadzieję, zobaczymy też liderów list kampanii samorządowej – podkreślił. Braun obiecał, że na listach do Parlamentu Europejskiego będą "świetni, znani i lubiani kandydaci".

Wynik Konfederacji

Według wyników exit poll w wyborach do sejmików wojewódzkich Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy w skali kraju dostał 7,5 proc.

Jeśli chodzi o poparcie w poszczególnych województwach, najlepszy wynik wolnościowcy, narodowcy i samorządowcy osiągnęli na Podlasiu, gdzie uplasowali się na czwartym miejscu. Z sondażu exit poll Ipsos wynika, że zanotowali tam 13,3 proc. poparcia. Najsłabiej poszło natomiast w województwie zachodniopomorskim.

Na ostateczne wyniki głosowania trzeba jednak poczekać. Mogą się one znacząco różnić od exit poll. PKW poinformowała, że oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych poznamy najpóźniej do środy.

Czytaj też:

Konwencja Konfederacji. Braun: Jesteśmy za wolnością, normalnością i majętnościąCzytaj też:

"Wybory korzystne dla antyPiS". Palade zwraca uwagę na problem Kaczyńskiego