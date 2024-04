Finał kampanii Wiplera. Bosak: Trzaskowski nigdy nie próbował zdać tego testu

Kampania odbywa się pod hasłem "Łączy nas wolność". Postulaty w ramach samorządowej piątki to: 1 Rozbijemy układy, 2 Własny dom to wolność, 3 Polska zdrowa żywność, 4 Samorząd pełen energii, 5 Wolność przemieszczania się. To wątki wspólne pojawiające się we wszystkich lokalnych wydarzeniach Konfederacji.

W piątek odbyła się finałowa konferencja prasowa kampanii samorządowej Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w Warszawie. Uczestniczyli w niej m.in. kandydat na prezydenta stolicy Przemysław Wipler i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Wipler podkreślił, że w stolicy Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy walczą m.in. o głosy wyborców Trzeciej Drogi, którzy zostali "sprzedani", a ich ugrupowanie poparło kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowskiego. Polityk dodał, że liczy na głosy elektoratu KO, który chce prezydenta Warszawy na stałe, a nie tylko do ogólnokrajowych wyborów prezydenckich. Dodał, że zabiega też o głosy wyborców PiS, którzy nie chcą kandydata nieznanego w mieście i niezwiązanego z Warszawą.

– Ekipa Konfederacji i BS w Warszawie to 80 kandydatów i kandydatek do Rady Warszawy, 65 kandydatów do sejmiku mazowieckiego – dodał.

Bosak: Wipler to kandydat, który różni się od Trzaskowskiego

Krzysztof Bosak zaapelował o poparcie i podkreślał, że rywalizacja w drugiej turze pomiędzy Trzaskowskim a Wiplerem oznaczałaby starcie dwóch różniących się kandydatów. – Sondaże pokazujące, że w drugiej turze z panem Trzaskowskim mogłaby się spotkać pani Biejat to jakieś nieporozumienie. Przecież pani Biejat spokojnie mogłaby być wiceprezydentem albo dyrektorem u Trzaskowskiego – zwrócił uwagę.

– Trzeba też powiedzieć, że Warszawa, podobnie jak kilka innych dużych miast, zasługuje na zmianę. Zasługuje na prezydenturę zorientowaną bardziej na sprawy obywateli, a mniej na ideologię. Rafał Trzaskowski jest prezydentem, który ma na koncie ogromne opóźnienia różnych inwestycji, sam nie zrealizował swojego programu. Niektóre swoje postulaty zaczął realizować dopiero na koniec kadencji – powiedział Bosak. – Ale nie zabrakło mu ani czasu ani budżetu, żeby co roku setki milionów złotych rozdawać na kontrowersyjne organizacje, żeby po preferencyjnych stawkach wynajmować miejskie lokale nie ludziom, którzy prowadzą działalność gospodarczą […] ale np. dla skrajnie lewicowych tzw. aktywistów klimatycznych, którzy zajmowali się później dewastowaniem obiektów, np. stojącej nieopodal Syrenki. Przecież to jest dom wariatów – powiedział.

Bosak: Pozerstwo, hipokryzja i tendencyjność ideologiczna

– Warto zwrócić uwagę, że Rafał Trzaskowski, który chce uchodzić za kandydata otwartego, inkluzywnego, wcale taki nie jest. To jest tylko pozerstwo i hipokryzja. Przecież mówił, że na Marsz Niepodległości to on nawet mógłby się przejść i, że MN mu nie przeszkadza, ale mówił to przed drugą turą wyborów prezydenckich, kiedy chciał głosów wyborów Konfederacji. A kiedy nie udało mu się wygrać prezydentury Polski to zakazywał MN, łamach ustawę o zgromadzeniach – przypomniał Bosak.

– My nie oczekujemy, że prezydent Warszawy będzie wszystkim Warszawiakom narzucał swój światopogląd czy swoje sympatie ideologiczne. Oczekujemy, że będzie służył wszystkim Warszawiakom w jednakowy sposób. Rafał Trzaskowski nigdy tego testu nie tylko nie zdał – on go nigdy nie chciał zdać. Jego działanie od samego początku jest naznaczone tendencyjnością ideologiczną. Zupełnie nieskrywaną, wręcz manifestowaną w aurze poczucia wyższości nad ludźmi, którzy mają poglądy prawicowe – powiedział Bosak.

