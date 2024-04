"Wstyd i żenada". Poseł PiS ostro o kolegach z klubu

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o "dzikiej imprezie", jaka odbyła się w hotelu sejmowym w nocy ze środy na czwartek.

"Dzika impreza" w sejmowym hotelu. Posłowie śpiewali piosenkę o Braunie

Jak informował "Super Express", na spotkaniu, w którym mieli uczestniczyć posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, Łukasz Mejza i Kamil Bortniczuk śpiewano piosenkę o Grzegorzu Braunie. Powstała ona po grudniowym incydencie w Sejmie, kiedy ten poseł Konfederacji zgasił gaśnicą stojące na sejmowym korytarzu świece chanukowe.

"O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun, kto zgasić świece tak będzie umiał..." – śpiewano tamtej nocy. Na miejscu miała interweniować Straż Marszałkowska.

Bortniczuk w rozmowie z dziennikiem potwierdził, że piosenka, którą śpiewali posłowie, jest "sejmowym przebojem". Były minister sportu zastrzegł, że w spotkaniu uczestniczył tylko przez chwilę. – Czy głośno śpiewałem? Nie. Nie znam na pamięć tego tekstu – dodał.

– A może to śpiewała Lewica albo Konfederacja? Nie słyszałem o żadnej imprezie, nie mam nawet głosu do śpiewania – przekonywał z kolei Matecki.

Bolesław Piecha zrugał kolegów z klubu: To nie licuje z powagą posła!

Zażenowania zachowaniem kolegów nie kryje poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, który nie zostawia na nich suchej nitki.

– To wstyd i żenada. Posłowie zachowali się żenująco. Wstyd, żeby tak się zachowywać w hotelu sejmowym. Powinni przeprosić za swoje zachowanie – ocenił parlamentarzysta. Według niego, to co zrobili jego koledzy z klubu "nie licuje z powagą posła".

