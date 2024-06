Pałac Prezydencki reaguje na wynik wyborów. "Wyraźny sygnał pod adresem Nowogrodzkiej"

Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie – Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,3 proc.). Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

KO wyśle do Brukseli 21 europosłów, PiS – 20, Konfederacja – 6, a Trzecia Droga i Lewica – po trzech.

"Nad tym Kaczyński nie zapanował"

Piotr Müller, Patryk Jaki, Marlena Maląg, Waldemar Buda, Michał Dworczyk – tym kandydatom PiS udało się zdobyć mandat europosła, mimo że nie byli liderami list wyborczych. Najbardziej spektakularne "przeskoki" stały się udziałem polityków PiS, związanych z byłym rządem Mateusza Morawieckiego. – Wynik wyborczy PiS oznacza, że wzmocnił się Mateusz Morawiecki i jego ludzie. Trochę po cichu, ale finalnie "walnęli" bardzo dobry wynik – mówił anonimowo jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy, cytowany przez portal Wirtualna Polska. – Twarzą kampanii była Beata Szydło. A PiS przegrało wybory po raz pierwszy od 10 lat. To też wyraźny sygnał pod adresem Nowogrodzkiej – dodał. Była premier uzyskała blisko dwukrotnie gorszy wynik niż pięć lat temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wtedy zdobyła ponad 525 tys. głosów, a teraz – 285 tys.

"Źródło" WP w Pałacu Prezydenckim podkreśliło, że "wyborcy pokazali, że chcą realnych zmian" w PiS-ie i "wymiany partyjnego betonu na młodych polityków". – Wystarczy spojrzeć, ile "jedynek" zostało przeskoczonych. Nad tym Jarosław Kaczyński nie zapanował. To on osobiście układał listy, przez co realnie je osłabiał. Bo jak nazwać to, co się stało chociażby na Pomorzu, gdzie Annę Fotygę przeskoczył Piotr Müller – powiedział współpracownik prezydenta.

Czytaj też:

Potężne zmiany w Sejmie. Znamy nazwiska przyszłych posłówCzytaj też:

Przedterminowe wybory w Polsce? Zagłosuj!