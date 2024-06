Plan Jakubiaka dla PiS. "Na chwilę trzeba polubić PSL i Hołownię"

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy wynik uzyskała w nich Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 37,06 procent Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 36,16 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należało do Konfederacji, którą poparło 12,08 proc. głosujących. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 6,91 proc. oraz Lewica – 6,3 proc.

Trzecia Droga uzyskała zaledwie trzy mandaty, podobnie jak Lewica. Wynik ten spowodował, że trwają rozliczenia, a także pytania o to, czy koalicja przetrwa.

Ze strony PiS pojawiają się głosy, że formacja jest otwarta na ewentualność współpracy z Trzecią Drogą. Taką możliwość widzi także poseł Marek Jakubiak z koła Kukiz'15, który do Sejmu dostał się z lity Prawa i Sprawiedliwości. – Na jakiś czas musimy zwyczajnie polubić PSL i Hołownię i stworzyć rząd. Niech to będzie rząd pragmatyczny, niech to będzie rząd techniczny, ale (Donald) Tusk jest największym szkodnikiem. My tak naprawdę walczymy o istotę Polski z Tuskiem – z nikim więcej – mówił w Radiu Maryja.

"Dla dobra RP"

– Mam kłopot intelektualny, bo nie potrafię zrozumieć, na co czeka Hołownia z Kosiniakiem. Przecież stanowiska zostaną, będą je dalej mieli, więc nie rozumiem, o co chodzi. Czy chodzi o to, że jest taka zadra w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, że nie mogą tego wewnętrznie pokonać – nawet dla dobra Rzeczypospolitej? – rozważał polityk.

Zdaniem Jakubiaka każde ugrupowanie ma tego typu "zadry". – Przecież Kukiz’15 w VIII kadencji był niszczony przez Prawo i Sprawiedliwość tak jak Konfederacja w IX kadencji, ale czy warto pamiętać takie rzeczy? Ja to ciągle tłumaczę moim kolegom: czy warto pamiętać? Czy to nie jest tak, że jesteśmy dziś tu i teraz i istotą działania powinno być dobro Rzeczypospolitej? Celem nadrzędnym nad emocje jest dobro narodu polskiego. Mam problem z ludźmi, którzy myślą niedojrzale, czyli pamiętają te wszystkie zaszłości – mówił Marek Jakubiak.

Czytaj też:

Zaskakujący sojusz. PiS i Lewica uderzają w Trzecią DrogęCzytaj też:

"Powinniśmy się już rozejść". Mucha o współpracy z PSL