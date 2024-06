Tusk uderza w PiS. "Przestań pan opowiadać głupoty"

Profil Służby w akcji opublikował w sobotę na platformie X wpis o obecności migrantów we wsi Czerlonka niedaleko Białowieży na Podlasiu. "Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulice, a przez to, że przystanek jest ciągle okupowany, dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny" – czytamy.

Według relacji przedstawicieli władz Białowieży, to efekt działania takich organizacji, jak Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. "Aktywiści" mają rozsyłać swój "alarmowy" numer WhatsApp na grupach imigranckich.

Niemcy podrzucili Polsce migrantów?

W piątek radiowóz niemieckiej policji miał przekroczyć przejście graniczne w Osinowie Dolnym i już po polskiej stronie zostawić rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Z relacji medialnych wynika, że z zaparkowanego na parkingu policyjnego wozu wysiadły dwie dorosłe osoby i troje dzieci. Radiowóz odjechał, a pozostawione osoby zaczepiały przechodniów i udały się w kierunku jednego z dużych dyskontów.

Tusk atakuje PiS. "Przestań pan opowiadać głupoty"

Tymczasem na platformie X premier Donald Tusk znów uderzył w Prawo i Sprawiedliwość. Szef rządu nawiązał do tzw. afery wizowej. "A więc jeszcze raz. Sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki (zarabiając przy okazji na wizach) oraz rosyjskich białoruskich »informatyków«, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku" – napisał.

Na wpis Tuska zareagował europoseł-elekt PiS Piotr Müller. "Przestań pan opowiadać głupoty. Wasza nieudolność doprowadza do nieszczelności granic i to nie tylko ze wschodu. A to dopiero początek, bo największy problem pojawi się jak wejdzie pakiet migracyjny, który według pana przyniesie benefity. Pakiet przyjęty za waszych rządów" – zauważył polityk. "Wasza komisja stwierdziła, że sprawa dotyczyła kilkuset sztuk wiz (!!!), a nie tysięcy. W dodatku tych, co złamali przepisy złapano za naszych czasów i postawiono zarzuty. Wasze bzdury sprzed roku obaliła już nawet wasza komisja" – podkreślił.

Morawiecki: Tusk to niebezpieczny człowiek

Wcześniej Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym ostrzegał przed polityką migracyjną rządu Donalda Tuska.

– Dzisiaj ta wiadomość musi dotrzeć do wszystkich. Platforma Obywatelska równa się nielegalna imigracja. To widać po ich głosowaniach w Europie. Przestrzegam przed tym. Donald Tusk to niebezpieczny człowiek. Chrońmy polskie rodziny – powiedział były premier.

