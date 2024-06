Paweł Grzesiowski szefem GIS. Co mówił niedługo przed "odwołaniem pandemii"?

Premier Donald Tusk powołał, na wniosek minister zdrowia Izabeli Leszczyny, Pawła Grzesiowskiego na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.

Co mówił Grzesiowski krótko przed odwołaniem pandemii?

Na politycznym X szybko pojawiło się wiele komentarzy, przypominających o działaniach i wypowiedziach dr Grzesiowskiego z okresu, kiedy koronawirus był jednym z głównych tematów polityczno-medialnych. Głos zabrali m.in. publicyści i youtuberzy Rafał Otoka Frąckiewicz i Rafał Ziemkiewicz.

"Głównym Inspektorem Sanitarnym został dr Paweł Grzesiowski. Wsławił się tym, że na kilka dni przed atakiem Rosji na Ukrainę zapowiedział iż kolejna fala Covid19 pośle do grobów miliony Polaków. Kilka dni później do Polski wkroczyły miliony niezaszczepionych Ukraińców. Tydzień później odwołano pandemie" – napisał Otoka Frąckiewicz.

"Tak było, z dnia na dzień epidemia się skończyła jak uciął. Chyba wszyscy już zapomnieli. A dr Grzesiowski okazał się albo panikarzem, albo lobbystą BigPharmy. W obu wypadkach – fatalna kwalifikacja" – dodał publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

twitter

Będzie Głównym Inspektorem Sanitarnym

W oficjalnym komunikacie GIS nie ma mowy o prognozach doktora z tamtego okresu. Napisano natomiast: "Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych, specjalista pediatra, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. W latach 1989-1998 asystent, potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wykładowca akademicki od 2001 r., m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współpracuje z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia" – tak o nowym szefie GIS napisano w oficjalnym komunikacie.

Zaznaczono, że dr Grzesiowski to "autor lub współautor ponad 250 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody 'Wielkiego Edukatora' Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia". – Jestem emisariuszem wiedzy medycznej, a najważniejszy jest dla mnie odbiorca. Jeżeli źle przekażę wiedzę, np. w sposób niezrozumiały, bo chcę błysnąć mądrym zwrotem, to po prostu jest stracony czas – mój i odbiorcy. To chyba jest podstawowa recepta – tak mówi sam o sobie.

Zwolennik przymusu szczepień covidowych i "zielonych certyfikatów"

W czasie zainteresowania polityków i mediów koronawirusem i epidemią COVID-19, dr Grzesiowski dał się poznać m.in. jako zwolennik obowiązkowych szczepień dla medyków i nauczycieli. – Wprowadzony powinien być też obowiązek szczepień dla osób powyżej 50. roku życia – mówił w listopadzie 2021 r. ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

Dr Grzesiowski wskazał w Radiu ZET, że jego zdaniem od zaraz powinien być wprowadzony tzw. zielony paszport, czyli certyfikat szczepienia, ozdrowieńca lub obowiązek wykonywania testów na obecność koronawirusa. Takie "rozwiązanie" – jego zdaniem – powinno było obowiązywać w każdym miejscu, gdzie przebywa więcej niż pięć osób.

Czytaj też:

Cejrowski: W sprawie szczepionek Morawiecki i Tusk się nie różnią. Lisicki: Źródłem jest DavosCzytaj też:

Noszenie masek. Ministerstwo ujawniło, ile podatnicy płacili na propagandęCzytaj też:

Rada Języka Polskiego: W pandemii rząd instrumentalnie posługiwał się strachem