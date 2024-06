"Represja, jak za wschodnią granicą". Błaszczak mocno o ruchu Bodnara

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego (Suwerenna Polska) do odpowiedzialności karnej, a także jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Jak stwierdził Romanowski, ruch Adama Bodnara odczytuje jako "zemstę" za ściganie przestępczej działalności bliskich współpracowników Tuska, których sprawy są dziś "zamiatane pod dywan". W podobnym tonie ocenił działania prokuratora generalnego szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Poseł Romanowski jest atakowany przez większość rządzącą. Dla mnie jest to zemsta, dla mnie jest to represja w stylu takim, jakiego doświadcza opozycja za wschodnią granicą naszego kraju. Jeżeli we wniosku jest stwierdzenie, że ma być aresztowany dlatego, żeby nie mataczył, to poseł KO, polityk Roman Giertych przecież ileś konferencji prasowych w tej sprawie zorganizował. To czy on mataczył czy nie mataczył. To nadprokurator, jak się okazuje – powiedział polityk PiS w trakcie konferencji prasowej.

Zarzuty ws Funduszu Sprawiedliwości

Jak podkreślił Romanowski Fundusz Sprawiedliwości to "największy w historii program pomocy pokrzywdzonym". Jak zapewnia, kierowanie FS było dla niego zaszczytem.

"Przez ten czas zbudowaliśmy ogólnopolską sieć punktów pomocy, w których każdy pokrzywdzony mógł‚ uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i materialną. Za Platformy przeznaczyło na ten cel nieco ponad 40 mln zł, dzięki moim decyzjom zwiększyliśmy te środki do ponad 500 mln zł!" – wskazuje.

Polityk zapewnia, że realizując wszystkie zadania zawsze postępował zgodnie z prawem. Jak dodaje, każdy konkurs, każda decyzja ma udokumentowane, merytoryczne uzasadnienie.

"Wnioski o uchylenie immunitetów polityków Platformy są teraz wycofywane, a posłowie opozycji mają być pozbawiani wolności. Jestem gotów stawić czoła tym absurdalnym zarzutom, wszystkie wyjaśnienia i dowody na nieprawdziwość tych oskarżeń przedstawię w odpowiedniej procedurze prawnej. Prawda i sprawiedliwość zwyciężą!" – napisał na zakończenie

