Bruksela nie chce "chińskiej tanizny". Woli europejską drożyznę

„Europa ma dość. Szlaban na taniznę z Chin” – zapowiedziała w tytule jednego ze swoich artykułów „Rzeczpospolita”. Komisja Europejska nie może bowiem znieść, że Chińczykom nadal udaje się produkować tak tanio i tak tanio dostarczać do Europy i sprzedawać tu tak wiele produktów. Eurokraci do spółki ze eurourzędasami zamierzają temu zaradzić w jeden jedyny znany sobie sposób – podnosząc cła na co tylko się da i jak tylko wysoko się da. I zaczynają od ceł na chińskie „elektryki”; i to cło sięgające w skrajnym przypadku aż 38 proc.!