Szczyt NATO w Waszyngtonie. Tusk uderza w prezydenta Dudę: Wstyd

We wtorek w Waszyngtonie rozpoczął się szczyt NATO. Państwa członkowskie uczciły 75. rocznicę powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Głównym tematem rozmów jest jednak wojna rosyjsko-ukraińska oraz dalsze sposoby pomocy dla Kijowa. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda, a wraz z nim wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Będąc już w stolicy Stanów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla TVN24. Rozmowa nie spodobała się jednak Donaldowi Tuskowi, który postanowił skrytykować prezydenta.

"Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd" – napisał Tusk na swoim koncie w serwisie X.

twitter

Co powiedział prezydent

W trakcie wywiadu prezydent zapewniał, że w "100 procentach" przedstawi stanowisko polskiego rządu na szczyt NATO. Podkreślał również, że w kwestiach bezpieczeństwa jest otwarty na współpracę z rządem.

Wpis Tuska odnosił się zatem najprawdopodobniej do zapowiedzi Dudy, że nie podpisze ustawy w sprawie dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji do 12. tygodnia ciąży.

– Jedno jest pewne. Kobiety, które są w ciąży, jeżeli dokonałyby aborcji, nie powinny być w żaden sposób karane. Kobieta jest w szczególnej sytuacji, nie wolno takich rzeczy robić. Natomiast co do innych osób, które w jakiś sposób uczestniczyłyby w tym procederze w sposób nielegalny, to ich penalizacja to jest zupełnie inna sprawa – tłumaczył prezydent.

Projekt o depenalizacji pomocnictwa w aborcji autorstwa Lewicy zmienia brzmienie art. 152 Kodeksu karnego, przewidującego obecnie karę do trzech lat więzienia dla osoby, która za zgodą kobiety dokonuje nielegalnie aborcji, oferuje pomoc w terminacji ciąży lub nakłania do takiego czynu.

Czytaj też:

Plan Tuska bez akceptacji Scholza. Nie będzie pieniędzy z UECzytaj też:

Tusk zwołał "okrągły stół". "Nie ma konfliktu interesów"