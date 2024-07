Morawiecki: Kaczyński jest w bardzo dobrej formie

Były premier udzielił wywiadu prof. Antoniemu Dudkowi. Rozmawiano m.in. o kondycji prezesa PiS. – Chciałem zapytać, jak Pan ocenia kondycję prezesa Kaczyńskiego, bo wielu ludzi sobie zadaje to pytanie, z racji wieku – widzimy co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy pana zdaniem prezes Kaczyński będzie dobrym prezesem przez najbliższe pięć lat, bo jak rozumiem w przyszłym roku jest kongres Prawa i Sprawiedliwości, prezes zapowiedział, że będzie kandydował, zostanie wybrany na czteroletnią kadencję, to licząc od dziś jest pięć lat. Czy pan uważa, jak pan ma ten bieżący kontakt, że prezes jest w znakomitej formie i przez te kolejne pięć lat ma szanse? – zapytał profesor Antoni Dudek.

Morawiecki potwierdził, że Kaczyński czuje się dobrze. – Mam bieżący kontakt i mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest w formie i intelektualnie i fizycznie w bardzo dobrej formie i trzeba wiedzieć wszystkim, którzy mniej się interesują polityką niż pan, bo pan to doskonale wie, że prezes Jarosław Kaczyński zbudował Prawo i Sprawiedliwość z wielu nurtów – stwierdził polityk.

"Ekumenizm" w PiS

Jego zdaniem w PiS jest miejsce i dla osób o bardziej wyrazistych poglądach, jak i tych "ekumenicznych". – Jest nurt narodowo-katolicki, jest chrześcijańsko-demokratyczny, konserwatywny w ścisłym znaczeniu tego słowa, nurt państwowców, którzy mają, że tak powiem – bardziej ekumeniczne poglądy – ocenił Mateusz Morawiecki.

Padło także pytanie o ocenę Antoniego Macierewicza jako szefa MON. – Bardzo krótko był w moim rządzie ministrem obrony, bo tylko trzy tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. (...) Pan minister Macierewicz oczywiście wcześniej wiele ciekawych rzeczy zaproponował, na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, czy wojska cyberprzestrzeni, to są jego pomysły. On te ziarenka zasiał, a potem uprawiał je ziarenka kolejny minister, tak to jest w rządzie – wskazał były premier.

