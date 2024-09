Jakubiak wystartuje w wyborach prezydenckich? "Od nich będzie zależała ostateczna decyzja"

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną 2025 r. Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta na przełomie roku. Najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski. Swojego startu nie wyklucza Szymon Hołownia. Prawo i Sprawiedliwość nadal poszukuje swojego kandydata.

Jakubiak na prezydenta?

Tymczasem Marek Jakubiak zgłosił gotowość do startu w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Polityk zapewnia, że nie będzie miał problemu ze znalezieniem poparcia w swoim środowisku.

– Jest grupa osób bardzo poważnych, która by widziała mój start na prezydenta. Od nich będzie zależała ostateczna decyzja (...). Myślę sobie, że mogę tu liczyć na Pawła Kukiza, mogę tu z całą pewnością liczyć pewnie na Krzysztofa Ardanowskiego, na Jarka Sachajkę. No i na wielu innych, którzy dzisiaj są jeszcze niezdecydowani, ale wiem, że nogami przebierają – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk zaznaczył, że jest to wczesna deklaracja, a on sam nie podjął jeszcze konkretnych działań w celu rejestracji komitetu czy mobilizacji elektoratu. Jakubiak zapewnia jednak, że jeśli padnie konkretna propozycja, to nie będzie mógł uchylać się od obowiązku pracy dla ojczyzny.

– Co by nie powiedzieć, mówimy o głowie państwa i mówimy tutaj o bezpieczeństwie. Więc myślę sobie, że mogę w tych wyborach odegrać ważną rolę – powiedział.

Kogo wystawi PiS?

Prawo i Sprawiedliwość poszukuje polityka, który wystartuje w zbliżających się wyborach prezydenckich. Według nieoficjalnych doniesień, w partii powstał zespół, który ma go wyłonić. W jego skład weszli: prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak, była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, był szef MSZ Zbigniew Rau oraz sekretarz generalny partii Piotr Milowański.

Na giełdzie nazwisk znajdują się m.in. Karol Nawrocki, prezes IPN, Tobiasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki i łódzki oraz Jacek Siewiera, szef BBN. Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił wyniki wewnętrznych badań, które obrazują, jakimi cechami powinien odznaczać się kandydat na prezydenta Polski. Ma on być m.in. "młody, wysoki, okazały, przystojny".

