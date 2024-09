"Putin bardzo się boi". Zełenski: Jesteśmy bliżej pokoju, niż myślimy

– Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (...) Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę – powiedział w rozmowie ze stacją ABC.

Zełenski wyraził również opinię, że wojna jest znacznie bliżej końcowi, niż się to wielu wydaje. Wskazał w tym temacie na sytuację na froncie i ukraińską ofensywę.

– Myślę, że jesteśmy bliżej pokoju, niż myślimy. Jesteśmy bliżej końca wojny – powiedział. W jego opinii Putin "bardzo się boi" sytuacji w obwodzie kurskim. – Dlaczego? Bo jego ludzie zobaczyli, że nie potrafi obronić całego swojego terytorium – powiedział.

Prezydent Duda o Rosji na szczycie ONZ

Tymczasem prezydent Andrzej Duda wziął udział w szczycie ONZ. Na zjeździe przyjęto "Pakt dla Przyszłości" mający być odpowiedzią na nowe globalne wyzwania i elementem wzmocnienia współpracy międzynarodowej państw.

Andrzej Duda wygłosił na forum ONZ przemówienie, podczas którego mówił m.in. o potrzebie zwiększenia skuteczności i transparentności działania systemu Narodów Zjednoczonych oraz o naruszaniu Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego przez Rosję. – Będąc stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, Rosja powinna wspierać zarówno Kartę Narodów Zjednoczonych, jak i prawo międzynarodowe. Jednak przeprowadzając atak na suwerenne państwo, Rosja zarzuciła to zobowiązanie. Nie może już twierdzić, że chroni bezpieczeństwo systemu międzynarodowego i innych narodów – powiedział Duda.

Prezydent spotkał się z w formacie bilateralnym kilkoma przywódcami, w tym z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Głowa państwa przekazała w wypowiedzi dla mediów, że ma przed sobą jeszcze m.in. spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego think tanku Atlantic Council w kwestii rozwiania inicjatywy Trójmorza.

