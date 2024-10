Powódź w Polsce. Bortniczuk: Pojawiają się głosy niezadowolenia

DoRzeczy.pl: Jest pan mieszkańcem Głuchołaz, które zostały dotknięte wrześniową powodzią. Jak wygląda sytuacja w mieście?

Kamil Bortniczuk: Źle. Obraz jest, jak po wojnie. Od wielkiej wody upłynęło już kilka tygodni, jednak ulice wciąż są brudne, a wielu ludzi ma problemy z otrzymaniem tak podstawowych rzeczy jak media, czy suchym miejscem do mieszkania. Pojawiły się już pierwsze, lecz bardzo liczne głosy niezadowolenia.

Co ludzie krytykują?

Ludzie zaczynają mieć żal, że w ślad za obietnicami i zapowiedziami szybkiej i skutecznej pomocy od państwa, nie idą żadne działania. Oprócz pierwszej pomocy w postaci bardzo ograniczonych środków na funkcjonowanie, czyli 2 tys. złotych, następnie 8 tys., dla poszkodowanych, dalej nie bardzo wiadomo, gdzie szukać pomocy i co robić. Mamy już niemal połowę października, za pasem zima, ludzie chcą pełną parą ruszyć do remontów swoich domów z pomocą obiecanych im środków, a nie wiadomo czy, jak i kiedy otrzymają pieniądze.

Jak pan ocenia wizyty pełnomocnika rządu ds. odbudowy terenów powodziowych Marcina Kierwińskiego na Opolszczyźnie?

Oprócz zapewnień pana ministra nie mamy żadnych konkretów. Ludzie przyjęli wszystkie słowa i zapewnienia rządzących za dobrą monetę i z pełną wiarą, że pomoc przyjdzie. Mija jednak kilka tygodni a konkretów dalej brakuje. Niestety, wciąż nie wiemy kiedy można spodziewać się środków, pomimo tego, że na poziomie gmin praca urzędnicza jest wykonywana, wnioski są przyjmowane.

Był pan w Głuchołazach w trakcie powodzi oraz tuż przed nią. Czy słowa premiera Tuska z 13 września zadziałały faktycznie uspokajająco?

Niestety tak. Jestem w tej dobrej sytuacji, że jako polityk i były samorządowiec, potrafię czytać komunikaty, które wysyłają do nas Czesi, gdzie wcześniej występuje wysoka woda. Znam język czeski i czytam tamtejsze media. Wchodziłem również na strony czeskiego odpowiednika IMGW i widziałem ich dane i przestrzegałem 14 września przed tym, co się może stać. Mówiłem, że woda płynie na miasto w niespotykanej skali. To się sprawdziło. Ubolewam nad tym, że słowa premiera Tuska z 13 września wielu ludzi uspokoiło.

