Ostra wymiana zdań. Tarczyński do Budki: Nie denerwuj się i nie manipuluj

Europoseł PiS Dominik Tarczyński zwrócił uwagę na politykę migracyjną rządu Donalda Tuska. "Wystarczył rok, aby Tusk ogłosił otwarcie 49 centrów dla migrantów, na które chce wydać 432 mln zł z naszych podatków. Ostrzegaliśmy" – napisał deputowany do PE na portalu X. Do wpisu dołączył również materiał wideo.

Ostry wpis Budki

Na publikację zareagował europoseł KO Borys Budka. "Ależ Ty nie masz wstydu! Spójrz na datę, a potem grzecznie przeproś i zamilcz!" – grzmiał były minister aktywów państwowych. Polityk Platformy Obywatelskiej zilustrował swój wpis informacją o powstaniu Centrów Integracji Cudzoziemców z 21 października 2021 roku. "Minister Stanisław Szwed podpisał z przedstawicielami województw opolskiego i wielkopolskiego umowy na uruchomienie dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców oraz na dokonanie analizy procesu ich wdrażania i osiągniętych w regionach efektów" – możemy przeczytać na stronach rządowych.

Wpis nie pozostał jednak bez odpowiedzi. "Borys, nie denerwuj się i nie manipuluj" – odpowiedział Dominik Tarczyński. "Powstały dwa takie punkty przy wschodniej granicy – dla UCHODŹCÓW z Ukrainy oraz opozycji antyłukaszenkowskiej z Białorusi. Z żadnych innych stron świata nie przyjmowano tam migrantów, tym bardziej nielegalnych" – zauważył europoseł PiS.

Tarczyński czeka na szczegóły

Jak zaznaczył Dominik Tarczyński: "Obecne 49 Centrów Integracji Cudzoziemców to zupełnie inny projekt dla MIGRANTÓW i chciałbym abyś opowiedział nam o tym".

Do sprawy utworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców odniósł się na antenie Radia Zet były wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. – Naszym pomysłem jest to, że jeśli są już tutaj migranci z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, to trzeba ich w jakimś sensie integrować – zaznaczył poseł PiS. – Jeśli – a mam takie przypuszczenia, że lewicowo-liberalny rząd może inaczej podchodzić – Centra Integracji Cudzoziemców maj być miejscem, w którym będą przyjmowani migranci z Paktu Migracyjnego, to raczej we mnie afirmatywnej postawy pan nie znajdzie – dodał.

